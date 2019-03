Selena Gomez sí que sabe organizar un cumpleaños

Selena Gomez tiene devoción por sus amigas. La intérprete, que acaba de estrenar I Can’t Get Enough junto a J Balvin y Tainy, siempre saca tiempo para dedicárselo a las personas que realmente le importan.

Por eso, el pasado fin de semana, la artista de 25 años no quiso perder la ocasión de organizarle una fiesta de cumpleaños a una de sus mejores amigas (y no, no hablamos de Taylor Swift). Se trata de Raquelle Stevens.

“Las mejores amigas del mundo. Gracias por organizarme una fiesta tan bonita”, escribió Stevens junto a una foto donde aparece junto a sus amigas: Caroline Franklin, Simi, Zahara Ayub y Ashley Cook.

Además, Selena y las chicas le regalaron un precioso pastel con forma de sol. Una pasada en el que se podía leer: “Raquelle, tú eres nuestro rayo de sol”. Vamos, que tuvieron todo organizado al milímetro.

Ver esta publicación en Instagram The best cake!! ☀️💞 Una publicación compartida de Raquelle Stevens (@raquellestevens) el 22 Mar, 2019 a las 2:01 PDT

Tampoco faltaron los globos de color rosa por toda la casa. Un cumpleaños de ensueño en el que Selena se lo pasó de maravilla. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la artista se dejó ver en redes sociales disfrutando del momento. La vimos con una sonrisa radiante en todas las publicaciones. ¡Y es que nada mejor que estar con los amigos para evadirse un rato!

Raquelle y Selena llevan años siendo amigas. De hecho, la artista quiso contar con ella para su nueva campaña con la marca Puma de SGxPuma. Stevens, quien cuenta con más de 200.000 seguidores en Instagram, es toda una influencer que está muy unida a la ex chica Disney. De hecho, no es nada raro ver publicaciones junto a Sel en su cuenta.

Además, el pasado agosto se hicieron un tatuaje juntas: un 4. “Os amo chicas. Todas ustedes me inspiran a ser mejor, más fuerte, más cercana a Dios y hemos vivido historia muy locas juntas”, escribió junto a las imágenes en las que aparecían tatuándose.

Sin lugar a dudas, Selena Gomez está muy bien rodeada de buenas amigas. ¡Y sabe organizar un gran cumpleaños!