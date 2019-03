Ariana Grande homenajea a Mac Miller, en el sexto aniversario de ‘The Way’

Ariana Grande se encuentra en plena gira por Estados Unidos con su Sweetener World Tour. La intérprete, que se encuentra en su mejor momento profesional (a los datos, donde no para de romper récords, nos remitimos), no para de conquistar los principales charts mundiales con algunos de los temas de su último álbum de estudio: Thank U, Next.

Pero en lo personal, Ariana tuvo que enfrentarse el pasado 2018 a la muerte de una de las personas más importantes de su vida: su ex pareja, el rapero Mac Miller. De hecho, su último álbum está lleno de referencias a aquella relación que tuvo con él.

El pasado lunes, 25 de marzo, Grande se acordó de Miller en sus redes sociales. ¿La razón? Que se cumplían seis años desde que lanzaran su primera colaboración juntos: The Way. Se trató de uno de los primeros éxitos de Ariana que, por aquel entonces, solo contaba 19 años, y estaba empezando en la industria de la música.

Para rememorar el momento, Ari ha publicado una historia en Instagram en el que ha escrito “seis años” sobre un fondo negro. El único otro detalle de la historia es un corazón blanco.

The Way salió el 25 de marzo de 2013, consiguiendo, por primera vez, estar en las principales listas de éxitos como solista. De hecho, el tema consiguió llegar al puesto número 9 de la prestigiosa lista Billboard. ¡Nada mal! Además, el tema suma más de 340 millones de reproducciones en Youtube.

No fue, ni mucho menos, la única colaboración que hicieron juntos. En 2016, cuando Ariana Grande ya era la estrella mundial que hoy conocemos, grabaron el tema My Favorite Part. La canción formó parte del álbum del rapero The Divine Feminine. Una preciosa canción de la ex pareja.

Ariana Grande y Mac Miller estuvieron saliendo casi dos años, pero en mayo de 2018 pusieron punto y final a su relación. En septiembre de ese mismo año, el rapero murió a causa de una sobredosis.