Jordan Fisher, el chico Disney que se suma a ‘Todos los chicos de los que me enamoré’

A estas alturas ya tenemos claro que Todos los chicos de los que me enamoré, una de esas comedias románticas juveniles de Netflix que tuvo tanto éxito el pasado año junto a Mi primer beso, tendrá una segunda parte en la que volveremos a ver a Lana Condor y a Noah Centineo.

Ya ha comenzado el rodaje y eso nos ha permitido ir conociendo nuevos detalles. Ahora sabemos que habrá otro chico guapo en el reparto de esta nueva entrega. Se trata de Jordan Fisher y es muy probable que ya le tengas fichado porque es uno de los chicos Disney habitual de la pequeña pantalla.

Dará vida a John Ambrose, que será uno de los vértices del triángulo que formará con Lara Jean y Peter Kavinsky. El drama está asegurado, claro que sin perder del punto de comedia que nos hará enamorarnos de todos ellos.

Jordan Fisher no tuvo una infancia fácil porque su madre tenía 16 años cuando nació y el abuso de sustancias hizo que no se pudiera encargar de él. Lo hicieron sus abuelos aunque, años después se mudó de Alabama a California con ella.

Ahora tiene 24 años y un amplio curriculum en la interpretación. Le hemos visto en series como Vida secretas de una adolescente, Liv y Maddie, Teen Wolf o Los Thundermans. También le vimos como novio de Carly Rae Jepsen en una versión televisada de Grease.

Gracias a su relación con Disney fue grabando canciones y en 2016 acabó publicando un EP homónimo con Hollywood Records. Podemos encontrarle en la banda sonora de Vaiana y en su trayectoria musical ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de abrir algún concierto de Alicia Keys.

Además de ser intérprete, también es bailarín y demostró que no se le da nada mal cuando ganó la temporada en la que participó en el reality Dancing with ther stars. Lo que no sabemos es si en esta nueva entrega de Todos los chicos de los que me enamoré podrá desarrollar su faceta musical… lo cierto es que no estaría mal.