Billie Eilish: “Cómo voy a escribir canciones alegres si nunca me siento feliz”

Ha llegado el día de descubrir todo lo que Billie Eilish tenía preparado para ser reconocida como la artista de una generación. Hoy ha visto la luz When we all fall asleep, where do we go?, su primer álbum. LOS40 tuvimos la suerte de poder charlar con la artista acerca de su proyecto horas antes de su concierto en Barcelona el pasado 9 de marzo.

Dentro del universo creado por Eilish son muchas las personas que sienten curiosidad hacia ese lado oscuro. No son pocos los que alguna vez la han animado componer canciones felices, pero a ella eso se le escapa “Cómo voy a escribir canciones alegres si nunca me siento feliz, como voy a hablar sobre algo que desconozco. Siento la oscuridad”.

El disco es su proyecto artístico total donde se empeñó en crear canciones únicas y diferentes, lo que la propia artista confiesa que fue una de las cosas más difíciles, el hacer de cada track algo único y a la vez coherente dentro del conjunto. Durante el proceso ha trabajado codo con codo con su hermano Finneas O'Connell. A pesar de que se han vuelto inseparables, también han pasado por discusiones a la hora de componer y producir su música “No creo que hayamos creado nada sin discutir antes, nos peleamos por la letra, por la producción de la canción”.

Por supuesto, los conflictos siempre acaban pronto. “Nunca nos hemos dejado de hablar”, dice Billie, quien confiesa que siempre se le escapan las risas cuando su hermano se pone demasiado intenso.

La artista habla también de que el tracklist de su disco de debut fue lo más fácil de hacer. Tenía clarísimo como iba a ser el orden de las canciones “No fue nada random, todo tenía sentido para mí. La segunda parte del disco la tenía en mi mente desde hacía más de un año. Desde que escribimos esas canciones sabía que irían al final”, aclara Eilish.

La fama es uno de esos efectos colaterales con los que se encuentra. Hay gente acampada durante días previos a sus conciertos allí donde va y eso aún le alucina. Es cierto que tiene cosas increíbles, pero otras no tanto: “si tienes algún momento malo te viene alguien y dice “Oh, ahí llega su momento de bajón a lo Britney Spears” y claro que podemos tenerlo, es normal que pase, la fama da miedo también”.

Ahora que el disco está fuera, hemos confirmado que la canción con Rosalía no se encuentra en él. Eso sí, la colaboración más que confirmada fue grabada en Los Ángeles hace unas semanas. Billie dice que descubrió el vídeo de Malamente y se quedó impactada por los visuales, la voz y la producción. Como ella misma cuenta, le flipa que cante en español, que no haya renunciado a sus raíces la hace más auténtica.

“Es de las pocas artistas que conozco que sabe lo que quiere y no va a dejar que otros decidan por ella, especialmente siendo mujeres en esta industria. Eso es lo que me gusta de Rosalía”, así alabó a la artista catalana en su visita a la ciudad de Barcelona.