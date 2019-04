Billie Eilish estrena el colorido videoclip de ‘Bad Guy’

No hay duda de que Billie Eilish es la artista del momento. Acaba de lanzar el videoclip de Bad Guy, una canción incluida en su esperado álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y en tan solo un fin de semana ha obtenido casi 21 millones de reproducciones en YouTube. Además, la adolescente ya ha batido un récord: su primer álbum es el LP con mayor número de preventas (800.000 copias) de la historia en Apple Music.

La artista de diecisiete años ya ha revolucionado el mundo del pop. Tiene un estilo tan característico que es difícilmente clasificable. Con Bad Guy, Billie Eilish deja claro que la delicadeza que caracterizaba a la mayoría de temas de Don't Smile At Me (2017) ha quedado atrás. Bad Guy tiene una poderosa base de electrónica a la que se suma la voz de Billie, que casi parece susurrarnos. Aquí, la voz de la cantante pierde parte de su protagonismo.

El videoclip es una obra maestra. Nos recuerda a Bellyache (2017) porque se aleja de los tonos oscuros y lo llena de color. Billie Eilish deja a un lado su faceta más siniestra, aunque no llega a abandonarla. Sangre saliendo por su nariz, rodillas doloridas y bailongas, barrigas que se mueven al ritmo de la música, Billie Eilish al más puro estilo de la niña de El Exorcista... Y un sinfín, de ejemplos que nos dejan con una sensación extraña.

La rareza de Eilish es uno de sus puntos fuertes. Ella es tan única que su música no podría ser de otra manera. Además, en Bad Guy nos muestra esa forma tan especial que tiene de empoderar al género femenino. Billie manda en todo su universo, lo deja claro con la escena en la que llena de leche con cereales la boca de un hombre. O cuando a partir del minuto 2:48 nos muestra su lado más oscuro mientras está sentada en la espalda de un chico que hace flexiones.

Además, la estadounidense es muy original. Para promocionar el estreno del lanzamiento de su álbum debut se organizó una exposición en Los Ángeles que duró todo el fin de semana: Billie Eilish Experience. Era una experiencia 360º con la que quería que sus fans pudieran sentir todo lo que ella sintió en la composición del disco. Ella misma lo presentó diciendo: "It's been miserable and amazing and horrible and beautiful at the same time". Todo un abanico de sensaciones, las mismas que nos deja Bad Guy.

Si todavía quedaba alguna duda, Billie ha venido para quedarse. Bad Guy es un tema con mucha personalidad que demanda no parar de ser escuchado. Esperamos que Eilish nos siga sorprendiendo lanzado videoclips de los temazos When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

¡Dale al play!