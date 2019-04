Jodi Ellen Malpas nos trae la saga que podría tomar el testigo de ‘50 sombras de Grey’

Jodi Ellen Malpas se ha convertido en un nombre de referencia en el género de la literatura erótica tras el éxito arrollador de su saga Mi hombre que ahora va a ser adaptada al cine. 50 sombras de Grey le dio alas a muchas otras autoras que han seguido los pasos de E.L. James.

Ahora regresa con La princesa rebelde, una nueva saga en la que una princesa de la realeza británica y un actor de Hollywood se enamoran y mantienen una relación en la que la sumisión es una de las claves. Eso sí, sus mundos parecen incompatibles porque la realeza mantiene unas costumbres ancladas en el pasado que no permite ciertos comportamientos.

A diferencia de la protagonista de James, Adeline, la princesa rebelde, es una mujer con mucha seguridad en sí misma y las ideas muy claras. Una mujer con fuerza y un carácter que empodera al resto.

¿Podrá el amor que sienten superar los obstáculos de una institución tan hermética? Su autora no me ha dado la respuesta pero sí me ha hablado de lo que opina de esa idea preconcebida de que la literatura erótica es para mujeres insatisfechas y de la comparación que podemos hacer entre sus personajes y el príncipe Harry y Meghan Markle.

Se te conoce como ‘la reina de la novela erótica’, ¿cómo te hace sentir eso?

Nunca anticipé que mi primera historia me llevaría tan lejos y me ganaría tanto amor de los lectores, por lo que estoy verdaderamente honrada y agradecida. Aunque a veces todavía es muy surrealista. Y, por supuesto, agrega un poco de presión para seguir ofreciendo historias de amor.

A tu protagonista la has bajado de grado, no es reina, sino princesa. ¿Qué te ha llevado a escribir sobre la realeza?

Había considerado durante algún tiempo la idea de escribir algo centrado en el ambiente de la realeza. Me encanta la historia, especialmente la realeza británica. Pero me gustan más el escándalo y las historias de amor que puedan existir, más que el lado político de ser un rey real. Cuando escuchamos ‘rumores’ sobre asuntos de amor y temas tabú sobre la realeza, siempre me pregunto sobre las verdades y sobre si lo que se nos dice está manipulado para defender la visión idealista de la familia real. Escribir La princesa rebelde fue una oportunidad perfecta para dejar que mi imaginación se desbocara y se divirtiera construyendo un mundo increíblemente indulgente.

Eres de un país con una larga tradición monárquica, ¿qué crees que pensarían de tu libro?

Creo que tal vez la reina se ruborizaría y me enviaría a la torre. Pero es una ficción, solo mi imaginación divirtiéndose y entreteniendo a mis lectores.

Muchos pensarán que son el príncipe Harry y Meghan Markle cambiados de género, ¿fueron fuente de inspiración?

Cuando escribí este libro, había rumores de que el príncipe Harry y Meghan Markle estaban saliendo. Así que sí, definitivamente provocó algo en mí. Recuerdo haber pensado... ¿una princesa saliendo con una actriz de Hollywood? ¡Dios mío! Qué historia. Así que obviamente lo llevé al extremo y le di un giro. No tenía planeado lanzar el libro en inglés hasta este año, pero cuando se conoció la noticia de que Harry le propuso matrimonio a Meghan, mi agente me llamó y me dijo que debía publicar mi historia rápidamente mientras había tanta atención en la realeza.

El príncipe Harry y Meghan Markle, fuente de inspiración. / Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

De hecho hace algunos años lo de pensar en el Reino Unido la posibilidad de que una princesa se enamorara de un actor de Hollywood hubiera sido impensable, hemos evolucionado, ¿no?

Hemos evolucionado, sí, pero estoy segura de que todavía hay ‘reglas’ y sacrificios que se deben hacer si te casas con un rey real. Nosotros, los simples mortales, nunca sabremos qué puede pasar detrás de las puertas cerradas de los palacios, y probablemente nunca lo haremos. Escribí esta historia pensando en todas esas cosas que no sabemos, y me divertí mucho con eso.

¿Crees que es lo mismo ser hombre que mujer en la monarquía?

A día de hoy, sí. Históricamente, sin embargo, no. Hace cientos de años, las mujeres no llevaban la misma protección y poder que los hombres. Pero como has dicho anteriormente, hemos evolucionado.

Los escándalos monárquicos siempre han sido fuente de mucha literatura, ¿alguno que te haya llamado especialmente la atención?

La princesa Diana siempre será la más cercana a mi corazón. La princesa del pueblo. No puedo negar que Adeline en La princesa rebelde se basa libremente en Diana. Me encantó cómo Diana ganó fuerza para vencer y desafiar la supresión que sufrió en su vida.

La princesa Diana de Gales con sus hijos. / Hulton Archive/Getty Images

A la Reina Isabel no sé si le gustaría que le hubieses quitado el trono para dárselo a un hombre, ¿qué piensas?

¡No estoy diciendo demasiado aquí! Pero diré que ella no tiene nada de qué preocuparse. La Princesa Rebelde tiene que ver con el poder y la fortaleza de las mujeres.

Tus protagonistas suelen ser mujeres que buscan su libertad e independencia, como la princesa rebelde, ¿en sintonía con los tiempos que corren de empoderamiento femenino?

Absolutamente. Como he dicho anteriormente, esta historia se centra principalmente en el personaje femenino. Nunca me había divertido tanto creando una heroína y desarrollando su fuerza y poder. Adeline es feroz y, con mucho, mi protagonista favorita hasta la fecha.

Visitaste España en el Día Internacional de la Mujer, habrás visto las movilizaciones de nuestro país, ¿se respira el mismo ambiente en tu país?

Es un día muy importante. Creo en los derechos de las mujeres, pero al mismo tiempo no creo que haya que arrastrar a los hombres para fortalecernos. Somos iguales. Lo que los hombres puedan hacer, las mujeres también pueden hacerlo.

Muchos dicen que el tipo de literatura que haces es para mujeres, ¿eso qué te parece?

Por supuesto, las mujeres son las principales lectoras, pero también he oído hablar de hombres que leen romance y erotismo. A veces, a los esposos les gusta leer lo que sus esposas están leyendo, tal vez para tratar de entender por qué les gusta tanto el género, o quizás simplemente porque tienen curiosidad.

También se ha dicho en algunas ocasiones que la literatura erótica la leían mujeres insatisfechas, ¿qué les dirías a los que piensan así?

Las mujeres leen literatura erótica principalmente como escapismo. No diría que la lean porque no están satisfechas. Recibí mensajes de lectores que, después de leer mis historias, se han sentido capaces de hacer cambios en sus vidas para mejorar, o se han sentido inspiradas por mi propia historia personal para perseguir los sueños que siempre creyeron que estaban fuera de su alcance.

El gran referente de los últimos años en este género ha sido 50 sombras de Grey. Como reina de la novela erótica, ¿crees que es un buen representante?

Christian Grey es el héroe alfa definitivo y ha cambiado el rostro de la literatura romántica y erótica. Ya estés de acuerdo o no con la historia, nadie puede negar que 50 sombras de Grey sacó de quicio a muchas mujeres del mundo y les dio sed de historias de amor intensas y consumibles.

Muchos criticaron la idea de dominación del hombre sobre la mujer que es algo que también vemos en tu novela, ¿crees que todo el mundo entiende ese tipo de actitudes?

Creo que muchas personas cometen el error de pensar que el hombre tiene todo el poder en estos escenarios. Eso no es cierto. En última instancia, la mujer tiene el poder. La mujer no es débil por someterse a un hombre o a sus deseos. Saber que puedes poner a un hombre de rodillas puede hacer sentirse muy poderosa a una mujer.

¿A cuál de los personajes le has cogido más cariño?

Adeline es definitivamente mi protagonista femenina favorita que he creado hasta ahora. Ella es un ejemplo perfecto de una mujer que exuda poder y fuerza en el gran mundo, pero no teme sucumbir ante un hombre en el dormitorio. Dejarse ir y permitir que un hombre tome el control en un nivel íntimo no te hace una mujer débil.

Volvemos a encontrarnos con una saga, ¿es el formato más fácil para desarrollar una historia como esta?

Esta, seguro. Cuando comencé a escribir supe que iba a ser una historia larga, y había una definición clara entre los dos libros. Los lectores apreciarán eso cuando lean los dos libros. También es una historia con muchos giros y vueltas, y personajes muy complejos, por lo que necesitaba el espacio para desarrollar y construir este mundo para ofrecer a mis lectores el mejor viaje.

Cuando escribías la novela, ¿qué actor de Hollywood tenías en la cabeza?

Nunca me imagino a hombres reales cuando creo mis héroes. Siempre creo que es importante para mis lectores imaginar a su hombre ‘perfecto’.

La saga de Mi hombre se ha llevado a la pantalla, ¿qué se siente viendo a tus personajes en carne y hueso?

Aún no está en producción, pero es super perturbador pensar que tendré que ponerle una cara a Jesse Ward. Muchos de mis lectores tienen diferentes visiones de él, así que sé que no podré complacer a todos. Lo más importante para mí es encontrar un actor que pueda darle vida al personaje de la mejor manera. ¡Veremos quién es!

Publicas la primera parte de la saga. Una historia como esta, ¿puede tener un final feliz?

Supongo que tendrás que esperar y ver.