Los Jonas Brothers se quedan con todos anunciando su próxima colaboración

En Estados Unidos no celebran el Día de los Santos Inocentes el 28 de diciembre. Ellos tienen el Día de las Bromas el 1 de abril y, de ahí, que ayer pudiéramos leer noticias bastante extrañas como el supuesto embarazo de Justin Bieber.

Los Jonas Brothers también sacaron su lado más gamberro a las redes donde publicaron una foto suya sentados en sillas, mirando hacia el horizonte, junto a un huevo que también aparecía sentado, para anunciar una colaboración entre ellos y su nuevo compañero.

Se trata de un huevo especial, aquel que se convirtió en la sensación viral de las redes y que logró arrebatarle a Kylie Jenner el honor de tener la foto en IG con más ‘likes’.

“No podemos esperar para que escuchéis nuestra nueva canción con World Record Egg”, escribían junto a la extraña imagen. Pero claro, en seguida los comentarios se llenaron de recordatorios del día que se estaba celebrando. Así que, no, la broma no coló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jonas Brothers (@jonasbrothers) el 1 Abr, 2019 a las 1:07 PDT

Primer concierto

Está claro que los Jonas Brothers están felices como perdices por la buena acogida de su regreso y porque sus vidas personales no dejan de cosechar buenas noticias. El amor está inundando a la familia.

Una de las nuevas incorporaciones, Priyanka Chopra, la mujer de Nick Jonas, nunca había ido a un concierto de los hermanos juntos y le han puesto solución.

La actriz ha acudido a su primer concierto del grupo de su chico como si fuera una fan más y lo ha hecho en familia, junto a los padres y el hermano pequeño del trío. Y es que Chopra ha sido acogida como una más de la familia.

Parece que se está implicando de lleno en este comeback de los hermanos. No sólo ha demostrado públicamente todo su apoyo al proyecto sino que ha participado en su último vídeo y es la primera que se apunta a verles en directo.

Además, fue la primera vez que pudo escuchar a los Jonas Brothers cantar sobre un escenario This is me, esa canción que hace 10 años fue todo un éxito y que podíamos escuchar en aquella película llamada Camp rock que, por aquel entonces, cantaban con Demi Lovato.