Si no te gustan las saetas, tenemos tu playlist para esta Semana Santa

Lo bueno de que Semana Santa caiga tan tarde este año (aunque se nos haya hecho muy larga la espera) es que podremos disfrutar del buen tiempo, el solecito y, si tenemos suerte, hasta de la playita. ¡Que ya va siendo hora de darnos el primer baño!

Además, por supuesto, esta Semana Santa es el momento de disfrutar de la música. Que sí, que puede que todos los días escuchemos una decena de canciones con nuestros cascos mientras vamos en el autobús o estamos cocinando, pero, ¿te has parado a escuchar y, sobre todo, disfrutar esos temas? Seguro que no.

Por eso, en LOS40 te animamos a que estas vacaciones dejes de lado las saetas (que, oye, están muy bien para ver los pasos) y te pongas la playlist que te proponemos. En ella, no solo hemos añadido algunos de los hits que seguramente vayas a escuchar estos días, también aquellos que deberías escuchar.

¿Para salir estos días? Te dejamos el último pelotazo Rosalía y J Balvin, Con Altura, el tema de Miki para Eurovisión (para que vayas calentado motores para mayo) y la vuelta de los Jonas Brothers, que todavía estamos asimilando.

Pero no solo eso, también es el momento perfecto para escuchar algunas de las nuevas canciones de Billie Eilish o de Leiva. Temas más tranquilos que nos invitan a pensar.

Además, hemos incluido todo un clásico de estas fechas: When You Believe de Mariah Carey y Whitney Houston. Ya que seguramente volveremos a ver la película animada de El Príncipe de Egipto estos días en la tele, os dejamos el tema principal –que, por cierto, se llevó un Óscar- para que la cantes a pleno pulmón.

Así que ya sabes, dale al play y disfruta de la mejor música esta semana santa.