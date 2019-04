Rosalía y J Balvin superan a Aitana con ‘Con Altura’

Parece que todo lo que toca Rosalía se convierte en oro, y no nos referimos a sus pendientes de aro o a los sellos que le gusta llevar en los dedos, sino a sus éxitos musicales. Todo lo que hace la catalana se convierte en hit y rompe récords.

¿El último? Nada más y nada menos Con Altura. A no ser que hayas estado aislado o aislada en una cueva el último fin de semana, seguro que has escuchado su último temazo junto a J Balvin y El Guincho. Sino ha sido así, no te preocupes, a Con Altura le queda mucho recorrido todavía. Quizá nos encontremos ante el próximo hit del verano.

Pues bien, Con Altura está rompiendo toda clase de récords en España. En Spotify ha conseguido 717.598 reproducciones en tan solo un día, siendo el récord de streamings en un día en la plataforma, tal y como informa Sony España. De este modo, supera a Aitana y su Vas a Quedarte que obtuvo cerca de 670.000.

Pero este éxito no solo está en las plataformas de streamings. En Youtube, el vídeo lleva cinco días como número en tendencias, sumando un total de 15 millones de reproducciones. ¡Nada mal!

Este domingo, cuando el vídeo llegó a los 10 millones de reproducciones, Rosalía lo celebraba con un tuit: “Wow, 10 millones en 2 días. Muchas Gracias”. Además, horas después, compartía un vídeo donde aparecía de nuevo su cara en Times Square promocionando el single. Vamos, que a este paso van a dejar perenne su rostro en la famosa plaza de Nueva York.

Con un sonido que recuerda al reguetón antiguo, un estribillo pegadizo y un videoclip con uana coreografía muy currada, Con Altura tiene todas las papeletas de convertirse en la próxima canción de la temporada. De hecho, hasta el público argentino del Lollapalooza sorprendió a Rosalía cuando cantaban la canción a las pocas horas de salir.