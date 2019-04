Alejandro Sanz lanza disco, pero pospone la promoción debido a una neumonía

Este viernes 5 de abril, por fin llegará a nuestras manos #ElDisco, ese nuevo trabajo de Alejandro Sanz del que hemos ido conociendo detalles poco a poco y que estamos deseando conocer de manera íntegra.

Y esa espera no sólo ha despertado la ansiedad de sus fans sino también la suya propia. “Ganas es la mejor palabra que define #ElDisco, ganas de enseñaros lo que él ha extraído de mí yo de él. Cada detalle, cada rasgo, cada nota, cada palabra vuestra empujándome a crear lo que el viernes dejará de ser mío para ser sólo vuestro”, escribía en redes sobre lo que está por llegar.

Pero la mala noticia venía después. Alejandro ha tenido que suspender toda la agenda de promoción que tenía prevista para estos días previos por cuestiones de salud que él mismo ha confirmado vía redes.

“Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente todas las actividades programadas para el lanzamiento de #ElDisco, los medios, mis fams me esperaban y no hay peor sensación que no llegar donde eres esperado”, explicaba para que todo el mundo entendiese cuál era su sentir en estos momentos por lo ocurrido.

Pero hay que ponerse en el lado bueno de las cosas. “Es cuestión de días, pero aun así tengo que curarme bien para retomar con más ganas aún hasta rendir el 1000% en #LaGira y que entendáis por qué este disco se llama #ElDisco. Os quiero”, terminaba diciendo.

Su productor, Julio Reyes no ha dejado de compartir su reflexión al respecto: “Ese es el precio de hacer algo tan histórico y longevo Ale, que te mejores pronto”.

“Ponte bueno amigo, te esperamos y te queremos de Alcalá de los Gazules a Marte…imagínate”, le animaba Arcángel. “Todos esperamos con mil millones de ganas el disco. Pero primero que esté bien el maestro, nuestro amigo querido. Recupérate canijo!”, añadía Paty Cantú. “Ponte güenoooo! Te esperamosss of course”, le aseguraba la actriz Belén López.

Desde luego, no le han faltado mensajes de ánimo en estos malos momentos. Y, por supuesto, nos sumamos a todos ellos y esperamos, como todos, con muchas ganas la llegada de esas nuevas canciones mientras disfrutamos de las que ya conocemos como No tengo nada, Back in the city o Mi persona favorita, que él ya ha dejado claro quién es.

Su pequeña Alma es uno de sus grandes tesoros y seguro que le va a dar mucha fuerza mientras supera esta neumonía.