La historia de cómo 'My heart will go on', el tema principal de Titanic, fue salvada del naufragio

No cabe duda de que Titanic fue una película que hizo historia. El film de James Cameron fue el más taquillero del siglo XX, y marcó el final de la década de los 90 a nivel cinematográfico. Pero también musical. Para bien o para mal, nadie olvidará el tema principal de su banda sonora, My heart will go on, interpretado por Celine Dion.

La canción llegó a su vida cuando ya había grabado otros populares temas para otras películas de éxito: Beauty and the Beast para La bella y la bestia, When I Fall in Love para Sleepless in Seattle... Celine no quería que las bandas sonoras se convirtieran en un cliché en su carrera y, en un principio, no la aceptó.

Titanic es una de las bandas sonoras más vendidas de la historia y su único tema cantado hizo definitivamente millonaria a Celine Dion. My heart will go on se publicó en 1997 y acabó siendo el single más vendido del mundo en 1998. A día de hoy permanece como uno de los singles más vendidos de la historia.

A punto de no incluirse en la película

Mientras rodaban, el director de Titanic, James Cameron, había dado las instrucciones al compositor James Horner de que no quería canciones con letra en su película. Este no paró hasta que consiguió el visto bueno para introducir esta canción en la banda sonora. Horner llegó con la propuesta de My Heart Will Go On, una balada que interpretó acompañado de su piano para la canadiense, y ella no consideraba que fuera un reto vocal; sin embargo, finalmente, la harían cambiar de parecer.

Céline Dion - 'My Heart Will Go On'

Un día, encerrado en su casa, compuso un tema, contrató a un liricista y, en secreto, contactó a la cantante canadiense Celine Dion. “Le toqué el tema a Celine Dion en un cuarto en su hotel en el Ceasar’s Palace, en Nueva York. Yo mismo la canté y la toqué en el piano desafinado del hotel y a ella le gustó mucho. Así que la grabamos en secreto. Cameron no sabía nada de esto, él sabía que estaba en casa componiendo música pero no que había desaparecido para encontrarme con Celine Dion”, reveló Horner en entrevista con CNN.

Mientras Celine esperaba noticias, Horner mantenía el tape con la grabación clandestina en su bolsillo, buscando el momento propicio. “Un día Cameron me invitó a la casa. Estuvimos tocando música de otras escenas. Él estaba de muy buen humor así que le dije, ‘¿Te puedo tocar algo? Sé que no querías canciones pero me parece que este tema refleja todo el tema de la película’”, cuenta.

Kate Winslet y Leonardo DiCaprio bailan en una escena de 'Titanic', 1997. / (20th Century-Fox/Getty Images)

Tres semanas antes de estrenar Titanic, protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, Cameron finalmente aceptó incluir My Heart Will Go On en su filme, sin imaginarse que se convertiría en un éxito global, y que sería merecedor de un Oscar, cuatro premios Grammy y un Globo de Oro como mejor tema de película.

My heart will go on continúa siendo el single más vendido de los últimos 14 años y ocupa el lugar 11 de los temas más venidos de todos los tiempos… un éxito inimaginable para un tema que casi se hunde a la misma velocidad que el transatlántico.