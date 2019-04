James Blake, Rosalía - Barefoot In The Park [2019]

Hace unos días el artista británico James Blake anunciaba que finalmente Barefoot In The Park, su colaboración con Rosalía, tendría su propio videoclip. Pues bien, tan solo tres días después, ya podemos disfrutar de esta magnífica producción.

La dirección corre a cargo de Diana Kunst y Mau Morgó. La primera es ya una renombrada artista dentro del mundo audiovisual al haber firmado los vídeos de artistas como C. Tangana, A$AP Rocky o la propia Rosalía. Tampoco es la primera vez que Morgó trabaja junto a la catalana, pues formó parte del equipo que hizo posible De aquí no sales, la última adaptación en imágenes de uno de los temas que componen El Mal Querer.

Además de la participación de estas dos mujeres, el proyecto de Barefoot In The Park ha contado con la colaboración de los estudios creativos Object&Aniaml y Aei_u, quienes se han ocupado de liderar la producción.

Las imágenes que componen el videoclip nos muestran la vida vista desde los ojos de los niños y las niñas. Como si el camino hacia la madurez fuese un juego infantil más. En las escenas podemos ver a pequeños y pequeñas jugar en las calles mientras van atravesando escenas que forman parte del mundo de los adultos. También aparecen Blake y Rosalía, quienes representan esa segunda etapa vital.

El vídeo se reproduce manteniendo un formato cuadrado que aporta el toque vintage. Los colores, que imitan a los de la antiguas películas analógicas, ayudan a que situemos la narración en un tiempo pasado. El final del clip es igualmente significativo, pues podemos ver a un pequeño y una pequeña contemplar dos coches en llamas, lo que simboliza el fin de la inocencia.

Escena de 'Barefoot In The Park' de James Blake y Rosalía / Captura de pantalla

Parece que la barcelonesa no pierde el tiempo. Y es que este nuevo videoclip del que es protagonista se publica tan solo una semana después de Con Altura, que ya suma más de 20 millones de reproducciones en YouTube. Si este último proponía un estilo diferente que podía recordarnos a las grabaciones de artistas como Britney Spears, Barefoot In The Park vuelve a recuperar la estética que caracteriza a sus anteriores audiovisuales, con imágenes cargadas cierta violencia (que en este caso se mezcla con la ternura) y escenarios urbanos.

Por su parte, James Blake se encuentra inmerso en la gira norteamericana de su último disco Assume Form, donde se incluye esta canción. Este es el segundo videoclip que transforma en imágenes uno de los temas del álbum. El primero fue Mile High, la colaboración con Travis Scott y Metro Boomin que también cuenta con su propia grabación.