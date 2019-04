Billie Eilish dejó “en leído” a Shawn Mendes

A estas alturas del año nadie duda de que Billie Eilish sea una de las artistas revelación del momento. Su disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? se ha convertido en uno de los álbumes más escuchados del momento. De hecho, todo el disco ha entrado en el top de las canciones más escuchadas en streaming.

Pero antes de que lanzase Bury a friend o When The Party’s Over, dos de sus temas más conocidos, la artista ya contaba con algunos seguidores: uno de ellos, muy conocido.

Se trata, nada más y nada menos, que de Shawn Mendes. El artista canadiense recomendó a todos sus seguidores que escuchasen a Billie. Lo hizo a través de un tuit que escribió el 19 de junio de 2018 y en el que le auguraba un gran futuro por delante: “Creo que tienes un talento realmente loco y que todos los que no han escuchado tu música se la están perdiendo”.

. @billieeilish i think you are just really crazy talented and everybody who hasn’t listened to your music is seriously missing out. — Shawn Mendes (@ShawnMendes) 19 de junio de 2018

Al final, parece que el mundo ha seguido la recomendación de Mendes y se han puesto ante los pies de Billie. ¡Y es que tiene un talentazo!

Pero, las anécdotas entre estos dos cantantes no se quedan aquí. El otro día, en una entrevista para First We Feast (un divertido programa estadounidense de entrevistas), Billie Eilish aseguró que dejó “en leído” a Shawn. El canadiense le escribió un mensaje de texto y la cantante nunca llegó a contestarle. ¡Con la rabia que da eso!

De hecho, estamos seguros de que Billie es una de las pocas personas en el mundo que no le cantarían a la estrella del pop.

Es verdad que la artista no ha revelado cuál era el texto que aparecía, pero, si no le contestó, tenemos motivos para creer que no le interesó. Hombre, teniendo en cuenta que Billie acaba de lanzar disco, podemos pensar que se encontraba inmersa en su trabajo en el estudio.

No nos queda muy claro, pero nos encantaría ver una colaboración entre estos dos. Seguro que sus estilos quedarían genial en una canción. ¿Los veremos juntos en un futuro?