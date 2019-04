Cardi B y Justin Bieber tienen algo entre manos

Que Justin Bieber genere revuelo en las redes sociales no es nada nuevo. Tras anunciar el embarazo falso de su prometida Hailey Baldwin, el canadiense ha vuelto a ser el protagonista de Internet.

El pasado 8 de abril estallaron los rumores de una posible colaboración con Cardi B tras seguirla en su cuenta de Instagram. Bieber lo hizo unas semanas después de que su mánager Scooter Braun la siguiense, y esto es una pista muy clara de que algo se traen entre manos. ¿Por qué tanto interés repentino en la rapera? Es cierto que, hace unas semanas, Bieber anunció su retirada temporal de la música debido a la depresión a la que se enfrenta, pero, ¿será este el final de su descanso?

Lo cierto es que no es la primera conexión entre Cardi B y Justin. El 15 de enero de 2015, la intérprete de I Like It publicó un tweet en el que invitaba a sus seguidores a pinchar en el enlace adjuntado. Lo hacía con el siguiente mensaje: "Justin Bieber enseña su pequeño paquete. Mira la foto de dentro".

Una vez que se pincha en el enlace, redirecciona a una antigua página de cosméticos de la rapera. Claramente, nuestra protagonista ejerció el famoso clickbait, una práctica que trata de conseguir el click del usuario a través de un titular sensacionalista.

Justin Bieber Shows Off His Small Package... See Photo Inside. - Justin Bieber Shows Off His Small Package…... http://t.co/FzcIOhhurx — iamcardib (@iamcardib) 15 de enero de 2015

Como ya hemos mencionado en líneas anteriores, es cierto que actualmente, el canadiense está retirado de la industria de la música. Pero, ¿significa esto el final de este retiro para volver a lo grande con una colaboración junto a Cardi B?

No nos extrañaría, ya que el último trabajo de la rapera ha sido todo un éxito. Please Me, el tema publicado junto a Bruno Mars ya supera los 138 millones de visualizaciones. No está nada mal, ¿verdad?

Ahora solo nos queda esperar para saber si este rumor es cierto o no. Y a ti, ¿te gustaría verlos juntos en una canción?