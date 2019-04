Son los dos grupos surcoreanos que más están dando de qué hablar en los medios de comunicación de todo el mundo. BTS y BlackPink han dado el salto al mercado internacional, y lo han hecho para quedarse.

Sabemos que los has escuchado al menos una vez en la vida, y que el ritmo se ha apoderado de tu cuerpo en algún momento mientras escuchaba uno de sus temas. Incluso te has imaginado dándolo todo con alguno de ellos, ¿verdad? Pues nosotros te traemos este test para descubrir en cuál de estas dos bandas encajarías a la perfección. ¿Te atreves?

¿BTS o BlackPink? Descubre a qué grupo pertenecerías

BlackPink y BTS ya son todo unos referentes de la música surcoreana. En el caso de la girlband, acaban de lanzar su EP Kill This Love de la mano de su nuevo sencillo que recibe este mismo nombre. Lo hicieron el pasado 5 de abril junto a un videoclip que ha batido el récord de ser el más visto en las primeras 24 horas con 100 millones de reproducciones.

Por otro lado, BTS se preparan para el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Map Of The Soul: Persona, el próximo 12 de abril. Aunque aún no hayamos podido escuchar nada, los surcoreanos se han encargado de compartir algunos avances de su próximo tema con Halsey, que también formará parte de este disco.

Pero ésta no es la única artista internacional que se ha relacionado con alguno de estos dos grupos. Steve Aoki, The Chainsmokers y Dua Lipa también han colaborado con ellos.

Ahora tú también puedes formar parte de alguno de estos dos proyectos. Para descubrir cuál encaja contigo a la perfección, solo tienes que hacer nuestro test. ¡Dale!