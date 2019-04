Esto es todo lo que sabemos sobre 'Map Of The Soul: Persona', el nuevo álbum de BTS

BTS están de enhorabuena. El próximo 12 de abril darán a luz a su cuarto álbum de estudio Map Of The Soul: Persona, y ya son algunas las pistas que nos han ido lanzando.

Pero lo cierto es que el tráiler publicado a finales de marzo en el que RM interpreta el tema de Persona no es el único adelanto. El recién publicado tracklist, las fechas de su gira y los conceptos que dan personalidad a este disco son algunos de ellos. ¡Atento/a!

El tracklist y la portada

Como ya hemos adelantado en líneas anteriores, la agencia de los surcoreanos hizo pública la lista de canciones que conformarán Map Of The Soul: Persona. Sin duda, la que más destaca Boy With Luv, la colaboración con la artista internacional Halsey, con la que además lanzarán un videoclip.

Otro dato relevante acerca de este listado es la participación de la productora y compositora Candace Sosa en Mikrokosmos. La joven ya colaboró con los surcoreanos en Euphoria, Magic Shop, Love Maze, Love Myself y I'm Fine.

En cuanto a la portada del disco, lo que conocemos hasta el momento es que será de color rosa y la protagonizará un corazón junto al título del proyecto.



La gira

Pues sí. Jimin, Jin, V, Jungkook, Suga, J-Hope y RM llevarán este nuevo trabajo en directo para sus fans alrededor del mundo. En este caso, visitarán Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Francia y Japón durante los meses de mayo y junio de 2019.

De las 16 fechas de la gira, han agotado las entradas en 14 conciertos.

Además de interpretar algunos de sus temas más antiguos, BTS llenarán de energía y mucho ritmo los estadios con las canciones del nuevo disco. De hecho, el primer concierto lo ofrecerán el 4 de mayo, tres semanas después de estrenar Map Of The Soul: Persona, por lo que sus fans cuentan con varios días para aprenderse las canciones a la perfección.

Conceptos

Como ya es de costumbre en los días previos al lanzamiento de un gran proyecto, BTS compartieron las imágenes que reflejan los conceptos del álbum. En este caso, Big Hit Entertainment compartió cuatro sesiones distinas en las que los protagonistas muestran su lado más tierno y exótico.

Por un lado, los siete integrantes aparecen sosteniendo una rosa con una mirada tierna a la par que sensual. Sin perder de vista la cámara, también aparecen con algunas piezas de fruta, mostrando su lado más exótico.

Aunque aún se desconozca la fecha oficial de su comeback en televisión, BTS ya se prepara para lo que viene. Y, de hecho, lo hacen con dos nominaciones en los Billboard Music Awards y muchas posibilidades de continuar siendo el grupo referencia del K-Pop a nivel internacional.