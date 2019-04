¡Destapamos las críticas a sus suegros delante de su pareja!

Ya se divisa en el horizonte, casi podemos olerlas… Eso que se asoma por ahí no es un espejismo, son las añoradas vacaciones de Semana Santa.

Aún estamos a tiempo de planificar escapaditas para el puente que está a la vuelta de la esquina. Pero ojo con quien se apunta a ellas, con motivo de la llegada de estos días tan deseados, una plataforma de reserva de viajes ha realizado un estudio para saber quiénes son las personas con las que no nos gusta nada viajar.

Incluso han creado un top 3 de compañeros de viaje no deseados. Esos que cuando se apuntan al plan te entra todo el bajón y ya no quieres ir. Esta temida lista la lideran los suegros y suegras, el 34,2% preferiría no viajar con ellos.

Seguidos de cerca por unos habituales de estas clasificaciones: los cuñados y cuñadas. En tercer lugar, salta la sorpresa, por raro que pueda parecer y aunque todos digan que es su persona favorita con la que viajar, a los españoles no nos gusta desconectar con nuestras parejas.

¿Sabías que según un reciente estudio, este es el TOP 3 de personas con las que MENOS nos gusta viajar? 😱😱😱



3 - Suegros/as

2 - Cuñados/as

1 - LA PAREJA



Sí, odiamos viajar con nuestras parejas. ¿Alguien tiene alguna teoría al respecto?#AndaYaEnLos40 pic.twitter.com/HcRgT3fq9f — Anda ya! (@40Andaya) 12 de abril de 2019

En otras palabras: viajar nos gusta pero mejor hacerlo sin nuestras familias. Parece que con aguantarles en Navidades y algún que otro domingo ya tenemos más que suficiente.

Lo divertido de todo esto, es que siempre pensamos que a todo el mundo le encanta viajar con nosotros, pero... recordad en algún momento de nuestras vidas, todos seremos cuñados, suegros o pareja, o incluso todos a la vez, así que si a ti te encanta viajar con todo el mundo, ya sabes con quien no quieren desconectar y visitar los que te rodean. Pero ante todo, hay que tomárselo con todo el humor posible.

Y como no podíamos pasar por alto este estudio que refleja la escalofriante cantidad de que al 34% de los españoles le da repelús pasar las vacaciones con sus suegros, no nos ha quedado otra que salir a la calle y preguntar a los andayeros cómo se llevan con ellos.

Karin Herrero, El Revisor de Anda Ya, ha encontrado de todo, nadie ha podido evitar el micro de Los40…. ¡Ha pillado hasta una infidelidad!

Si queréis enterarte de todo esto y mucho más de lo que ha sucedido en el programa, ya estás tardando… ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

