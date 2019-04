BTS y Halsey estrenan 'Boy With Luv' para enseñarnos a disfrutar del momento

Se acabó la espera. El nuevo tema de BTS con Halsey ya está aquí. Pero Boy With Luv no viene solo, sino acompañado de un videoclip de lo más completo. ¡Atento/a!



Como ya adelantamos hace unos días, este tema llegaría el día del lanzamiento del nuevo EP del grupo, Map Of The Soul: Persona. Y así ha sido. De hecho, ha llegado con un significado de lo más inspirador, como ya es de costumbre en los proyectos de BTS.

Lo hacen con un ritmo funky pop y fragmentos de hip hop de la mano de Suga, J-Hope y RM, los raperos del grupo. A esta melodía le acompaña la de Halsey, que aporta un tono novedoso al estilo del grupo de K-Pop.

La escenografía que los acompaña es colorida y muy americana. De hecho, gran parte de la coreografía se realiza en la puerta de un cine americano llamado Persona, lugar en el que se encuentran con la artista internacional Halsey. ¿Casualidad?

Portada de 'Boy With Luv', el single de BTS y Halsey / Foto Promocional

Pero lo cierto es que esto no es lo único a destacar de este nuevo proyecto. Los chicos ya contaban con un tema llamado Boy In Luv que se convirtió en el single de su segundo EP Skool Luv Affair. Se trata de un himno a la juventud que ahora ha madurado con este nuevo hit. Boy With Luv cuenta cómo el amor no llega por encontrarlo en las grandes cosas, sino en las más pequeñas. ¡Hay que disfrutar de los detalles y de cada momento que nos regala la vida!

Inspirador, ¿verdad? Pues con esta fuerza vuelve la banda surcoreana masculina más solicitada del momento. Aunque no es la única colaboración con la que cuenta este disco recién estrenado, ya que Ed Sheeran también ha aportado su granito de arena componiendo otro de los grandes temas que lo acompañan: Make It Right.

Y tú, ¿cuál ha sido tu primera impresión tras ver y escuchar este nuevo tema?