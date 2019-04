Bisbal, Alborán o Pedroche lloran por Notre Dame

Desde que este pasado lunes la Catedral de Notre Dame de París empezara a arder, los ojos de todos los que aman el arte, la tradición y la cultura miran hacia la capital gala esperando que todo acabe y que, finalmente, se confirme que la estructura no ha resultado irremediablemente dañada en el incendio.

Parece que el fuego está controlado y casi sofocado y que la aguja y el techo ya no volveremos a verlos como hasta ahora, pero el presidente de la república ya ha confirmado que trabajará por restaurar el aspecto del edificio.

Son muchos los rostros conocidos que han compartido en estas últimas horas imágenes del incendio junto a sus lamentos por lo sucedido. “Lloro porque hoy es un día triste para el arte, la historia, la arquitectura, para la perfección creada por el hombre… Notre Dame está sufriendo el peor de sus enemigos…”, escribía Alejandro Sanz.

Lloro porque hoy es un día triste para el arte, la historia, la arquitectura, para la perfección creada por el hombre…Notre Dame está sufriendo el peor de sus enemigos...😔 #Paris ❤️ 🙏🏻 #NotreDame pic.twitter.com/rXYZG3iqJc — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 15 de abril de 2019

Y no ha sido el único, David Bisbal, Manuel Carrasco, Miguel Bosé, David Bustamante, Pablo Alborán, Sara Carbonero o Cristina Pedroche son solo algunos de los que no han podido dejar de lamentar lo ocurrido.

David Bisbal: No me puedo creer estas terribles imágenes! Notre Dame, qué dolor más grande.

Manuel Carrasco: Una tristeza de siglos se me ha instalado en el pecho… Este vídeo lo grabé la última vez que estuve en París. Qué pena! No me puedo creer lo que está pasando.

Miguel Bosé: Devastado.

Vanesa Romero: Sin palabras.

Pablo Alborán: Dios mío…7 siglos de historia, arte… Estamos todos sin palabras. ¡¡¡Qué tragedia!!! Qué pena…y qué rabia!!

Jon Kortajarena: Me da muchísima pena que Notre Dame esté en llamas. Uno de los símbolos más emblemáticos de París, de Francia. Se empezó su edificación en el año 1163 y se terminó en el año 1345. Todos los amantes de la belleza y de la historia lamentamos este terrible acontecimiento. Con este monumento se queman parte de las experiencias vividas por tantas generaciones que la han contemplado y la han admirado. Se queman recuerdos románticos, espirituales y de esperanza…

Sara Carbonero: Casi seis años de esta foto. Estaba embarazada de siete meses. Prefiero recordarte así.

Álvaro Gango (ex Auryn): “Ufff. Me ha tocado mucho ver esta imagen. Es el sitio al que nunca puedo faltar cada vez que he ido a París… si por fuera impresiona, por dentro es una maravilla. Ánimo a los bomberos y un abrazo para toda su gente. Me acuerdo también de mis amigos de allí! Ojalá logren controlarlo pronto y poder recuperar parte.

Soraya: Me bajo del avió y empiezo a ver imágenes de la catedral de Notre Dame ardiendo. No puedo creérmelo. En mi intercambio a Francia fue una de las visitas más mágicas que viví! Así es que me niego a subir una foto en llamas. Así es como te quiero recordar…

Hiba Abouk: Ya no podré hacer(me) estas fotografías… Estoy muy triste con el incendio de la Catedral de Notre-Dame. Los que me conocen saben lo que amaba este monumento, tanto que viví justo en frente durante una temporada. Forma parte de mmi vida, y de mi maravillosa experiencia en París. Tu belleza permanecerá viva en mi recuerdo para siempre.

David Bustamante: Qué tristeza más grande… Una pérdida para Francia y para el mundo…