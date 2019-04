Joe Jonas se viste como Sansa por el estreno de ‘Juego de Tronos’

A estas alturas todos los fans de Juego de Tronos ya han visto el primer episodio de la octava temporada. Si aún no lo han visto, una de dos: o no son tan fans o se han comido más de un spoiler al abrir internet este lunes.

De hecho, la cantidad de usuarios de HBO que se conectaron a lo largo del día para ver qué ocurría en Poniente (después de más de un año de espera) hizo que los servidores de la plataforma de streaming se cayeran en más de una ocasión.

Por supuesto, la familia Jonas no quiso perderse el primer capítulo de la serie. No es para menos. Además de que los Jonas Brothers son muy seguidores de la serie de George R. R Martin, Joe está prometido con Sansa Stark, bueno, con la actriz que le da vida: Sophie Tuner. Vamos, que la noche del 14 de abril era una fecha señalada en el calendario de la familia Jonas.

Los tres hermanos han querido compartir con sus seguidores sus momentos fan de Juego de Tronos y apoyar así a Sophie. Sin lugar dudas, la que más gracia nos ha hecho ha sido la de Joe Jonas. El cantante ha apoyado tanto a su chica que ha querido vestirse como su personaje. De este modo, el bueno de Joe ha subido un vídeo caracterizado como Sansa Stark (peluca pelirroja incluida).

Kevin, el mayor de los hermanos, ha publicado una foto de él sentado en el trono de hierro. Con gafas de sol y postura desafiante, no le queda nada mal este asiento al músico. “Intentando estar cool para esta noche”, ha escrito junto a la imagen haciendo referencia al último single de los hermanos.

Cabe recordar, que en la última canción que han lanzado los Jonas, Cool, hacen referencia a la famosa serie de HBO en una de las frases. “Sittin' there, winnin' like it's Game of Thrones”, canta Joe en una de las estrofas.

Nick y su mujer, Priyanka Chopra, también han apoyado a su cuñada. El primero ha escrito un tuit donde mostraba sus ganas por ver el capítulo: “Es el momento de Juego de Tronos. Así que vamos a ello.”

La modelo, por su parte, simplemente ha subido una foto promocional de la ficción donde vemos a Sophie Turner, caracterizada como Sansa, sentada en el trono.

Seguro que la familia Jonas vive el estreno de cada capítulo como un evento único. Incluso Joe, a pesar de que Sophie le contase lo que ocurre al final e la serie.