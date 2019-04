Lola Índigo: “Aitana no va a colaborar en Akelarre, pero...”

Puede que Akelarre sea uno de los discos más esperados por los fanáticos de la música desde que Lola Índigo sacara hace prácticamente un año aquel temazo que fue Ya no quiero ná. Después llegarían Mujer Bruja o Fuerte.

Ahora la madrileña pone música a Lo dejo cuando quiera, la comedia revelación de la primavera, con El Humo, un tema compuesto ad hoc para el largometraje de Carlos Therón.

Aprovechamos la promoción de la peli para saber qué hay del esperadísimo largo de Lola Índigo y lo que nos contó no te va a dejar indiferente.

¿Cuándo vamos a tener disponible Akelarre?

Lo esperaba para principios de mayo, la primera de mayo, pero lo único que sé ahora es que va a rondar ese mes. ¿Qué pasa? Que hay otros lanzamientos de otros artistas, que yo me estoy centrando mucho en el arte del álbum porque todo el libreto lo estoy diseñando yo con Luis Valverde, que es un diseñador de Valencia y nos comunicamos de forma online. Yo siempre he sido fan del diseño gráfico y muy mariliendre de todas las artes. Dibujo y diseño un poco por encima para que él entienda lo que yo quiero hacer y él lo hace bien (se ríe). Está siendo un proceso más lento de lo que yo me esperaba, pero porque le estoy dando muchísimo mimo. Quiero que el arte del álbum sea un librito tan bonito que todo el mundo lo quiera tener.

Y estás involucrada al cien por cien...

Sí, yo piloto cien por cien mi proyecto.

¿Musicalmente qué podemos esperar del disco?

Buah, creo que (o eso me dicen) que he encontrado como un sonido. Llevo ya cuatro temas propios fuera, aparte de las colaboraciones, y creo que ya he dejado claro cómo es mi sonido. Es un sonido urbano, pero está entre el reguetón pero también en sonidos más hip hop de los 2000, Ya no quiero na tenía un toque funk carioca... El Humo es una cosa extraña... Entonces creo que eso es mi proyecto, sobre todo las canciones tienen dinámicas. Fuerte pasa por tres estilos en estrofa, precoro y coro. Ya verás como en el disco se nota que la onda es la dinámica dentro de una canción.

¿Y va a haber colaboraciones? ¿Va a haber featurings?

Yes

¿Y no será alguna compañera tuya de reality televisivo musical?

No...

Lola Índigo: “Aitana no va a colaborar en Akelarre, pero...”

Esto venía porque te hemos visto en tus stories de Instagram grabando con Aitana Ocaña. ¿No te agobia estar todo el rato bajo la lupa?

A ver, me agobia y no toda esa atención en mis redes sociales. Venimos de una cosa en la que la gente nos ha cogido mucho cariño y tienen mogollón de ganas de que hagamos algo juntos. Es verdad que me han preguntado muchas veces con quién me gustaría colaborar y yo he dicho muchas veces que con Aitana. Yo solo te voy a decir que no es en mi disco, pero...

Puede ser en otros...

Puede ser para otra cosa o puede que le haya hecho los coros simplemente, ¡ya lo sabremos! ¡A ver qué pasa!

Nosotros, también te digo, nos juntamos en el estudio, experimentamos, hacemos propuestas, probamos cosas que luego no salen, tengo canciones que no han salido, he intentado cosas con gente que no van a salir y eso no quiere decir nada, pero a nosotros nos encanta grabarlo.

Pero más que nada porque Akelarre ya estaba cerrado.

Claro, no vas a sacar un disco que hayas terminado hoy.

Akelarre se terminó cuando yo volví de Colombia que fue en enero dije yo tengo el síndrome de los números que a mí me parezcan redondos, ni pares ni impares, y dije 'el disco tiene que tener diez canciones'. He dejado como cuatro fuera que irán para el próximo disco o se quedarán para disfrutarlas solo en el vivo, pro el disco y la historia que yo quiero contar con el disco es una fase de mi vida que habla del sentimiento de culpa y de ahí lo de la bruja, el hecho de que te echen la culpa, sentirte culpable con los cambios que sufre tu vida, te sientes diferente a veces poderosa, a veces sí y a veces no. Y eso es una montaña rusa. Para mí eran los diez temas que hablaban de esto.

Y hablando de directo, ¿qué podemos esperar de tu concierto en el próximo LOS40 Primavera Pop?

La verdad es que no lo tenemos pensado, pero la vamos a líar seguramente como lo hacemos siempre. Ya inventaremos algo. Si no metemos una banda de trompetas y tambores como la última vez (se ríe). No sé, imagínate, fuego, serpientes, como Britney.

Akelarre sigue sin tener fecha exacta de lanzamiento, pero puedes disfrutar de Lola Índigo el próximo 17 de mayo en LOS40 Primavera Pop en el Wizink Center de Madrid.