'20 de Abril' de Celtas Cortos estrena videoclip 27 años después

Hacer de una canción un clásico está al alcance de muy pocos, es identificar a un grupo con un tema. Sin lugar a dudas un himno que a cada seguidor le identifique con un momento, un lugar, una historia, una fecha…..Y así han pasado 27 años en que cada 20 de abril recordamos al combo vallisoletano que con dicha canción abanderó a más de una generación de vivencias y momentos. Sin lugar a dudas 20 de abril es algo más que una canción.

Y si los tiempos han cambiado, y este himno carecía de un videoclip que contase este tema como mereciese, que nos metiese dentro de la canción recordando cada momento y paisaje, cada estrofa, cada lugar que siempre habíamos soñado con haberlo vivido mil y una noches.

Han pasado 27 'veintes de abriles' para que la canción tenga imágenes y por supuesto una historia grabada en formato de lujo como merece la canción, en calidad cine y gran producción en el paraje donde se inspiró la canción. Por fin 20 de abril tiene videoclip. Y es que Celtas Cortos no han cambiado y siempre han querido hacer las cosas bien.

Celtas Cortos - '20 de Abril (teaser oficial)'

La carta más famosa de la música

Una fecha, la del 20 de abril del 90, ligada para siempre a Celtas Cortos. Y una carta, la más famosa en la música española, que en realidad no existió: "no fue introducida en un sobre con un sello". 20 de Abril ha trascendido generaciones y su letra es "probablemente la que más ha llegado a la gente porque se ha visto reflejada en ella y ha dejado una impronta emocional", asegura su autor Jesús Cifuentes.

1992 fue el año de Celtas Cortos en LOS40. Nada menos que cuatro singles de su álbum Cuéntame un cuento (1991) conquistaron el puesto de honor de la lista: El ritmo del mar, 20 de abril, Cuéntame un cuento y ¡¡Ya está bien!!

En 1989, en semana y media, Celtas Cortos grabó su primer disco, Salida de emergencia, totalmente instrumental. Las letras llegaron con el segundo, Gente impresentable (1990), así como el inicio de su proyección masiva. Pero su ascenso fue imparable con el tercero: Cuéntame un cuento (1991).

En plena gira, y con gran presión, Celtas Cortos empezó a preparar su nuevo material. La banda se retiró al pueblo soriano de Abioncillo de Calatañazor durante la primera quincena de marzo de 1991. Ahí nació el disco, su obra definitiva en cuanto al reconocimiento mediático y popular. El éxito se prolongaría durante toda una década a través de conciertos multitudinarios y ventas millonarias de discos.

Fotograma del videoclip '20 de abril' de celtas Cortos / PYRENEMEDIA

Cuéntame un cuento se publicó en noviembre de 1991, y contenía canciones que ya son clásicos de la música en España y llevaron al grupo vallisoletano a los primeros puestos de las listas.

Celtas Cortos, nombre que hace referencia a la popular marca de tabaco negro que fumaba el batería Nacho Castro y quien propuso el nombre en broma, lo componían entonces: Jesús Cifuentes, Nacho Castro, Nacho Martín, Goyo Yeves, Carlos, Alberto García, Oscar García y César Cuenca.

La famosa cabaña del Turmo

20 de abril está escrita a modo de carta dirigida a una vieja amiga, rememorando con nostalgia sus andanzas, los buenos momentos vividos en el pasado con un grupo de amigos de juventud. La primera estrofa sería el encabezado de la carta: 20 de abril del 90 (1990).

La canción habla también de un fin de semana que transcurrió en la Cabaña del Turmo, un refugio de montaña existente en la localidad de Benasque (Huesca), en el Valle de Estós. Cifuentes recuerda: "La cabaña de Turmo que se describe en el tema es real, está en el Pirineo Oscense. Allí nos reunimos unos días los amigos de entonces siendo casi unos críos".

Cifuentes, cantante y principal letrista del grupo, ha desvelado que la letra de la canción no está basada en una historia real. La compuso mientras ejercía de asistente social en la localidad abulense de El Tiemblo. Y aunque en su encabezamiento dice 20 de abril del 90, en realidad fue escrita después.

La archifamosa cabaña del Turmo / CELTAS CORTOS

Cifu explica: "La canción tiene su parte de realidad, que es la que fundamenta la ficción. Estaba extraditado de Valladolid en mi primer trabajo. Me saqué unas oposiciones y trabajaba en un instituto de El Tiemblo, un pueblo de Ávila, de trabajador social. Estaba deslocalizado porque era ese primer momento en el que te sacan de tu entorno y sientes añoranza, y lo utilicé para componer".

20 de abril nació durante una noche en la que al cantante de la banda pucelana le invadió "la melancolía". Así lo contó: "La verdad es que me sentía un poco melancólico, como deslocalizado, y de esa melancolía salió la canción… relata una situación ficticia pero el fundamento es real. Era por la noche, no hacía más que recordar y recordar, saqué papel y bolígrafo y me puse a escribir una misiva". Y concluye: "En ese año que pasé allí me beneficié de ciertos entornos melancólicos y de ahí salió la canción".

Cifuentes asegura que la de 20 de abril es "probablemente la letra que más ha llegado a la gente, porque se han visto reflejados en ella (…) mucha gente se ha mirado en el espejo de esa canción y les ha dejado una impronta emocional".

La canción dice… 'Hoy no queda casi nadie de los de antes, y los que hay han cambiado, han cambiado...'. El cantante de Celtas Cortos asegura que la canción "ha atravesado el corazón de la gente porque tiene mucho sentimiento dentro". Para el músico es un motivo de orgullo y alegría que 20 de abril se haya convertido en una canción tan importante para tantas personas.