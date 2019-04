Triunfo latino: Alicia Keys se une a Pedro Capó y Farruko en el nuevo remix de ‘Calma’

Esta semana el reguetón está de enhorabuena; las artistas estadounidenses no han querido perder la oportunidad de colaborar con los latinos que más lo están rompiendo. Primero era Madonna la que revolucionaba el panorama uniéndose a Maluma, después nos llegaba la noticia del inesperado remix de Con Calma de Katy Perry junto Daddy Yankee y ahora, coge el testigo Alicia Keys para aportar un toque único al temazo de Pedro Capó y Farruko.

Calma se ha convertido en un hit mundial, Pedro Capó nos ha regalado una de las canciones más escuchadas en los últimos meses. Pocos han sido capaces de escapar de su estribillo extremadamente pegadizo, llevamos meses cantando "vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla..."

El puertorriqueño lanzó la versión original de Calma el 26 de julio de 2018 y aunque acumula 98 millones de reproducciones en Youtube, sería con el remix junto a Farruko cuando se quedaría grabada en nuestra mente. Calma Remix, estrenado el 4 de octubre de 2018, alcanza los 978 millones de visualizaciones. Sin duda, el fichaje de Farruko, quien suele petarlo con sus colaboraciones, fue todo un acierto y Pedro Capó paso de ser prácticamente un desconocido en España a reinar en las lista de ventas de singles.

Ahora llega a nuestros oídos y a nuestras pantallas el remix del remix con Alicia Keys. La estadounidense se une a los puertorriqueños y aquello que canta Farruko de "pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico" se cumple. Podemos ver en el videoclip a Alicia disfrutando de las calles y las playas de la isla. Incluso, aunque la intérprete de No One comienza cantando en inglés, se atreve con el español durante el estribillo.

Alicia Keys le otorga a Calma un toque único. Entre los más de 7.400 comentarios que acumula el videoclip encontramos varios que alaban la gran voz de la artista entonando en español. Además, la cantante que aboga por el "no maquillaje" nos cautiva con su belleza natural. ¡El Mar Caribe le sienta de miedo!

Calma remix del remix acumula, a 3 días de su lanzamiento, 4,6 millones de reproducciones. Habrá que esperar para ver si supera la increíble cifra alcanzada por el dúo Pedro Capó y Farruko. Lo que está claro es que esta unión supone un triunfo para la música latina y para la propia Alicia Keys, quien ha sabido subirse a la ola en el momento preciso.