Abril llena de canciones nuevas tu repertorio musical

En abril, aguas mil (o eso dicen). Pero si en vez de agua llueven canciones, ¡bienvenido sea! Los artistas han aprovechado esta nueva época del año para lanzar algunos hits que ya escalan hacia las posiciones más altas de las listas de éxitos mundiales.

Si en enero, febrero y marzo llegaron referentes musicales de la talla de Álvaro Soler, Rosalía y Maluma, ahora es el turno de otros de gran relevancia como Alejandro Sanz, Jonas Brothers y Karol G. Nosotros nos hemos encargado de recopilarlos en una playlist para que así comiences la primavera con auténticos temazos. ¡Dale al play!

Viernes 5 de abril

Jonas Brothers - Cool. El trío de hermanos vuelve con un nuevo sencillo de lo más positivo. Pero no viene solo, sino acompañado de un videoclip muy playero. Joe, Kevin y Nick Jonas nos dejan claro que "se sienten muy guay" en un tema en el que hacen referencias al mundo del entretenimiento. Juego de Tronos, James Dean, Post Malone y Jane Fonda son algunos de los que aparecen en la letra de este nuevo hit.

Alejandro Sanz - Te Canto Un Son. Este tema forma parte de su recién estrenado álbum #ElDisco, que ha visto la luz este viernes 5 de abril. En esta canción, It's OK y Azúcar en un Bowl homenajea a los "numersoso hogares en la Tierra, los múltiples lugares en los que ha echado raíces, orígenes y casas adoptivas que le han marcado", tal y como explica nuestra compañera Paula Hergar.

Karol G - Punto G. Ya está aquí el nuevo sencillo de la colombiana, que también viene acompañado de un vídeo musical. En él y en la letra del tema, Karol G deja claro que las mujeres también reivindican su derecho a gozar y a mostrarse con sensualidad. Punto G es el primer adelanto de Ocean, el segundo disco que verá la luz en mayo.

BlackPink - Kill This Love. Las surcoreanas han vuelto con más fuerza que nunca con el lanzamiento de su single y EP Kill This Love. En el videoclip de este tema con ritmos de hip hop y K-Pop, BlackPink muestran su lado más guerrero. Con menos de 24 horas de vida, el videoclip supera los 38 millones de reproducciones.

Abril llena de canciones nuevas tu repertorio musical

Paulo Londra - Tal Vez. El argentino de éxito se mantiene fiel a su estilo con ritmos urbanos, mucho flow y una base que te invita a mover tu esqueleto. El tema nos relata el flechazo de Paulo con una mujer que trabaja en un supermercado. De hecho, en el videoclip nos refleja la historia literal. Eso sí, a ella la define como una chica que arrasa por donde pasa.

JLO, French Montana - Medicine. Al más puro estilo del hip hop de Jennie From The Block y del pop de JLO, llega Medicine, el nuevo tema que comparte con French Montana. En él, la diva del Bronx vuelve a demostrar que ser una de las referentes mundiales de la música no es casualidad.

King Jedet, Mygal X - En Miami. Jedet vuelve con este nuevo tema que muestra un lado psicodélico con la intención de contar una historia. Tal y como explica el artista, "este vídeo es un homenaje estético a Lana del Rey, a Jeanette, a Sara Montiel, etc.". En cuanto al tema, Jedet cuenta con un propósito muy claro, que es el de transmitir una declaración de intenciones: "vive el momento y si una persona te hace elegir entre ella y tus metas, elige siempre tus metas".

Paulina Rubio - Ya No Me Engañas. Al ritmo del pop rock que tanto caracteriza a la mexicana, llega Ya No Me Engañas, su nuevo sencillo. En él, Paulina rompe hilos con aquella persona que no le devuelve todo el cariño que ella da en una relación. Y para hacerlo también ha contado con un videoclip protagonizado por lo que parece el interior de una discoteca, en la que la protagonista se desahoga frente a cámara.