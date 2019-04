Alejandro Sanz, sobre su tema en catalán: “Es la música poniendo a la política en su lugar”

Nos encontramos con Alejandro Sanz en una habitación en la que está recibiendo a la prensa deseosa de conocer los detalles sobre #ElDisco.

El artista nos recibe, tras un altercado de salud, con una sonrisa y preguntando si queremos tomar algo (es la hora de la comida y se lo agradecemos). Por lo que, tras explicarnos las dos versiones de cómo se hizo la última lesión en la pierna, se sienta dispuesto a responder curiosidades sobre su último trabajo.

Así empezamos una entrevista en la que Sanz nos desveló secretillos del nacimiento de #ElDisco: desde cómo escogió Camila Cabello el tema que quería cantar junto a él, hasta cuándo se fraguó la sorprendente It's OK, qué lugares le han marcado en su carrera y quién de todos los artistas emergentes le está influyendo más.

"Me parece muy importante este abrazo entre dos idiomas"

"Es una canción que sé que no va a gustar a todo el mundo", nos confesó sobre el mencionado tema de It's OK que contiene su propia voz de cuando aún casi no hablaba inglés y que supone un "guiño" a su propio hijo.

Sobre Este segundo, la canción mitad en castellano y mitad en catalán que interpreta junto a Judit Neddermann - una de las cantantes emergentes que más le "llama la atención"- explica que nació enviándose audios por el teléfono de una forma única que solo dos artistas de su talla podrían lograr y más, con un resultado tan mágico: "Me parece muy importante este abrazo entre dos idiomas", asegura. Y lo es.

"En la música en español hay una explosión de voces femeninas"

En esa misma línea, Sanz quiso subrayar que le parecía interesante que en los últimos años, "en la música en español hay una explosión de voces femeninas", que en lengua inglesa ya había pero en nuestro idioma ahora contamos con fenómenos tales como Rosalía, Aitana y Ana Guerra, entre otras.