ElDisco: analizamos, tema por tema, el nuevo álbum (y hechizo) de Alejandro Sanz

Se acabó la espera para todos los seguidores de Alejandro Sanz: #ELDISCO por fin puede disfrutarse en todas las plataformas. En LOS40.COM hemos tenido el privilegio de saborearlo un poquito antes que el resto de mortales y así lo describimos: como algo divino.

El artista ha dedicado estos cuatro años - entre la edición de Sirope y el lanzamiento actual- a trabajar en este álbum de estudio del que ya se presentaron hasta tres adelantos: No Tengo Nada, Mi persona favorita y Back in the City. Tres elecciones para nada al azar y es que resumen perfectamente esta colección: esencia Sanz, colaboraciones mágicas y una brillante mezcla de sonidos.

A continuación desentrañamos el contenido de este nuevo álbum - producido por Julio Reyes Copello, Alfonso Pérez, con mezclas de Trevor Muzzy y el mastering de Gene Grimaldi- que derrocha un alma tan transformada como evolucionada del maestro Alejandro Sanz:

Canción tras canción: impresiones

El primer tema que abre #ELDISCO es El Trato, una de esas canciones que mantiene el hechizo con el que Sanz nos tocó hace más de 20 años y que aún nos tiene embrujados. Lo mismo ocurre con No tengo nada, que sigue regalándonos poesía en cada verso, de esa que aún te hace imaginar al cantante escribiendo bajo tu balcón: "Lo que tengo niña es un plan secreto que es muy difícil que no nos salga", a la vez que comparte su aprendizaje vital: "No podemos llegar al final de la vida en un estado perfecto, tenemos que llegar al final de nuestros días derrapando y medio muertos".

Otra de las obsesiones que transmite Sanz en este álbum es la de sus numerosos hogares en la tierra, los múltiples lugares en los que ha echado raíces, orígenes y casas adoptivas que le han marcado. A todos ellos les homenajea con Te canto un son, It's OK y Azúcar en un Bowl. Repasando en sus letras, con los instrumentos, ritmos y hasta de forma inconsciente todos esos mundos que le han "tatuado" tanto personal como profesionalmente.

Y como guinda de #ELDISCO destacan las colaboraciones. Camila Cabello se convierte en su Persona Favorita con uno de los temas más sentidos y pegadizos. Con Residente pasea por Los lugares ya transitados por ambos, que dejan como resultado una de esas canciones que puedes escuchar varias veces y siempre revela nuevos significados. El ya famoso y más arriesgado Back in the city con Nicky Jam. Y la deliciosa apuesta con Judit Nedderman por Este segundo, quizá la colaboración más intimista y mágica, de la lista. Una canción que fusiona el catalán y el castellano, cual receta para paladear justo en el momento más valiente y más esperado.

Conclusiones

Los 10 temas de #ELDISCO están cocinados con la esencia de Alejandro Sanz, su aprendizaje interior, las influencias que le han marcado y el atractivo de todos los talentos que se han unido a él.

Como siempre, hace falta escuchar más de una vez cada canción para descubrir lo que nos cuenta, y encontrarnos en sus descubrimientos.

Pero sobre todo, #ELDISCO cumple con la expectativa vital que nos propone desde el principio: "Cuando nos paremos tú y yo, vida mía, y miremos hacia atrás, digamos los dos juntos que el viaje estuvo bueno". Sí, es un gran viaje.