Raoul y Nerea lanzan single juntos: ‘Por Ti’

La carrera musical de Raoul Vázquez y Nerea Rodríguez va de la mano. Los ex triunfitos, que salieron hace más de un año de la academia, no han parado de crecer profesionalmente. Nerea ha lanzado dos singles, Tu Segunda Opción y Y Ahora no, con bastante éxito. Raoul, por su parte, colaboró con Belén Aguilera en Tus Monstruos.

Pero no solo eso. Ambos han participado en el musical de los javis, La Llamada, poniéndose en la piel de los protagonistas. Pues bien, el destino los ha vuelto a unir en la película de animación Terra Willy, que llega a los cines este viernes 26 de abril. Los chicos ponen voz a los personajes principales: un niño y un robot que deambulan por un planeta desierto.

¿Lo mejor de todo? Que los fans de Nerea y Raoul podrán volver a escucharlos cantar juntos. Los artistas, además de doblar a los personajes, también interpretan la canción principal de la cinta: Por Ti.

Se trata de una bonita balada pop, donde se nota la gran complicidad musical que tienen los artistas. Con un estribillo potente, la capacidad vocal de Nerea y Raoul queda patente en esta canción.

Los dos chicos han querido compartir la noticia del lanzamiento de este tema a través de sus cuentas de Instagram. “Por ti ya está en las plataformas digitales. Esta canción que compusimos para la película Terra Willy habla de superación y valentía. Es por eso que donamos todos los beneficios de la canción a la fundación Pequeño Deseo”, ha escrito Nerea.

La Fundación Pequeño Deseo es una organización que lleva desde el año 2000 ayudando a cumplir sueños a niños con enfermedades graves. Tal y como ha dicho Nerea, el dinero que recauden con Por Ti irá directamente a ayudar a todos estos niños.

Nerea y Raoul se conocieron en la academia de Operación Triunfo 2017 y se hicieron grandes amigos. De hecho, siempre se apoyaron dentro del programa. Además, tal y como hemos podido comprobar en sus redes sociales, continúan teniendo el mismo buen rollo. ¡Nos encanta volver a escucharlos juntos!