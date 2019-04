Zac Efron no descarta aparecer en la serie de ‘High School Musical’

Han pasado trece años desde que toda una generación cantase Breaking Free a pleno pulmón. Era 2006 y High School Musical se convirtió en el fenómeno adolescente del momento, catapultando a la fama a Zac Efron y a Vanessa Hudgens.

Ahora, tal y como os contamos, Disney se encuentra trabajando en una serie basada en High School Musical que se estrenará exclusivamente en la plataforma de streaming que lanzará la compañía. De hecho, el nuevo cast que sustituirá a las antiguas estrellas lleva meses escogido.

Eso sí, los fans de la saga no paran de preguntarse si alguno de los actores o actrices de las películas originales aparecerán, retomando sus roles. Pues bien, Zac Efron ha respondido que estaría dispuesto a hacer un cameo como Troy Bolton en la ficción.

En una entrevista para el medio estadounidense Extra, mientras el actor se encontraba promocionando su nueva película Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (la nueva cinta de Netflix), le preguntaron sobre si le gustaría aparecer en la serie: “Por supuesto… no veo por qué no. No estoy familiarizado con esto, no sabía que había una serie”.

De este modo, los seguidores de la saga se encuentran rezando para que Disney llame a Zac Efron para algún capítulo. Eso sí, no sabemos si el actor podrá hacer un hueco en su apretada agenda para salir.

A nosotros nos encantaría ver a Zac Efron y a Vanessa Hudgens en los papeles que los lanzaron a la fama. Aunque sea solo durante unos minutos, donde nos expliquen a qué se dedican diez años después sus personajes. También nos gustaría que Ashley Tisdale hiciese una aparición como Sharpay, diciendo que finalmente triunfó en Broadway. ¿Se harán nuestros sueños realidad? Tendremos que esperar para saberlo.