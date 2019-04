El beef de 2019: Del ‘Ontas?’ de C. Tangana al ‘No Toy’ de Cecilio G

Estos días las redes sociales se han llenado de Ontas?, una expresión que desconcertaba a muchos por no saber qué significaba. C. Tangana aprovechando el fenómeno viral que generaba esta palabra lanzaba un tema así titulado. Ontas? demostraba que C. Tangana no pierde oportunidad en eso de dar de qué hablar.

En un día era capaz de producir este tema, solo disponible en YouTube, en el que nos relataba el significado de susodicha expresión. Cuando alguien te pregunta "ontas" te está proponiendo sexo y si aceptas tan solo hay que contestar "te pago el Uber". Así que C.Tangana se marcaba 3:21 minutos de canción preguntándonos "onde estamos" que nos manda un coche.

6 días después y tras casi 3 millones de reproducciones, el Ontas? de Pucho recibía respuesta. Seguramente, una que no se esperaba. Cecilio G rechazaba su propuesta con un escueto No Toy, un tema de freestyle con el que el trapero se queda agusto descalificando a Tangana.

Cecilio G comienza su beef diciendo: "¿Esto qué pollas es? Me dice ontas le digo no toy." Para continuar con 2:45 minutos de descalificaciones. El conflicto siempre es el mismo, dos filosofías enfrentadas. C. Tangana es el referente más comercial de este género, por lo muchos le han colgado la etiqueta de "vendido". Para otros, como Cecilio G, es más noble ser un trapero independiente alejado de la industria discográfica.

La portada del single es también el estampado de las camisetas

En No Toy nos deja otras perlas como "¿Quién trabaja para ti? Tú trabajas para Sony", en referencia al más sonado beef de C.Tangana contra Yung Beef. Pucho ponía a la venta camisetas con la cara de Fernando convertido en el Che Guevara a 20 euros cada una. Vendía 200. Tras ello le dedicaba el tema Forfri y afirmaba: "¿Quién trabaja para mí? ¡Yung Beef! Te he sacado 20.000 puta, for free".

Así que Ceci le da la vuelta a la tortilla y le recuerda a nuestro querido C.Tangana que nadie trabaja para él, que es solo un producto más de la industria. Siguiendo la estela y devolviéndosela de parte de Yung Beef, Cecilio ha puesto a la venta camisetas con Stingy, el personaje de Lazy Town con el que tantas veces se ha comparado a C. Tangana. Y añadía en su instagram: "Te robo las ideas, la identidad y el dinero (COMO TÚ HACES). Estamos alcanzando los 7.000". Si hacemos la cuenta; a 20 euros cada camiseta, Cecilio habría vendido ya 350.

Juan Cecilia, nombre real de Cecilio G, acaba de lanzar el disco Million Dollar Baby con La Vendición Records (con V), la discográfica de Yung Beef, Kaydy Cain y otros traperos, por lo que este beef puede ser también una maniobra de promoción. El trapero salió de la cárcel en diciembre tras pasar 3 meses y medio por un delito de amenazas y ahora parece estar en su momento más creativo.

Gracias, Cecilio. Hacía tiempo que el trap español no nos deleitaba con un beef. Ahora solo nos queda esperar expectantes la respuesta de C.Tangana que, conociéndole, seguro que no tarda en llegar.