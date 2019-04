El vídeo de Cardi B depilándose las ingles abre debate en las redes sociales

Cardi B comparte en sus historias de Instagram un vídeo en el que muestra cómo se depila su zona íntima. A través del reflejo en el espejo podemos verla abierta de piernas en una sesión de láser, mientras le deja claro a la esteticista que no quiere ni un pelo en su vagina. Afortunadamente, deja que nuestra imaginación vuele y se autocensura con el emoji de un gatito.

Cardi B tiene 43,7 millones de seguidores en su Instagram con los que no duda en compartir su día a día. Nos muestra sus rutinas de belleza, sus viajes, su familia... todo. Incluso nos relató su ruptura con Offset por serle infiel y nos hizo partícipes de su reconciliación.

Pero para muchos el vídeo de la depilación traspasa la fina línea entre lo publicable y lo que debería quedar grabado en la mente de cada uno. Si bien es cierto que las mujeres tenemos pelo y que depilarse es un acto de lo más corriente, ¿es necesario publicarlo?

El vídeo ya ha desaparecido de Instagram pero los más avispados lo han capturado y guardado para la posteridad. Aquí os lo dejamos:

Cardi B posta vídeo depilando a vagina nos stories do Instagram e gera debate na internet.



pic.twitter.com/qIvmWLcuqy — Informei Charts (@Informei_) April 26, 2019

La depilación femenina siempre genera debate, aunque en este caso nos encontramos ante el dilema de dónde situamos los límites de la privacidad. Las redes sociales se han convertido en un escaparate de nuestra vida y cuando se trata de artistas se valora mucho que se muestren naturales.

A Cardi B la hemos podido ver en numerosas ocasiones sin rastro de maquillaje, con unos looks de lo más naturales. Pero, ¿era necesario verla de esta guisa? Necesario o no, peores cosas hemos visto. Así que si Cardi quiere seguir enseñándonos su vagina depilada es libre de hacerlo. Y es tan sencillo como que a quien no le guste, que no mire. El unfollow está al alcance de la mano.