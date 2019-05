Lola Índigo publica su ‘Akelarre’ el 17 de mayo y este será el listado de canciones

Por fin. La espera ha terminado. El nuevo y excitante primer disco de Lola Índigo está a punto de llegar. Ha sido la propia artista a través de su cuenta de Instagram la que ha querido compartir con sus fans la fecha de estreno de Akelarre y el listado de canciones que contendrá su primer trabajo de estudio.

Akelarre llegará el 17 de mayo, el mismo día que Lola Índigo se subirá al escenario de LOS40 Primavera Pop para contagiarnos con su magia (y por qué no, su maldición). Con este post de Instagram desvelaba también el arte de la portada y contraportada de su álbum:

Mujer Bruja, junto a Mala Rodríguez será la canción que abra el disco, cuando menos conceptual. Le seguirá la Maldición con Lalo Ebratt, después sonará Inocente y luego Subliminal, su colaboración con el artista urbano Maikel Delacalle. Después vendrán temas como Fuerte, El Humo, No se toca, Amor Veneno con Nabalez, Ya no quiero na y cerrará el disco Game Over.

Lola índigo estrenaba el pasado 26 de abril Maldición, una canción poderosísima junto a Lalo Ebratt, conocido también por su trabajo como parte del colectivo urbano Trápical Minds.

Lola Indigo irrumpió el pasado mes de junio en el panorama musical español y en menos de un año se ha posicionado como uno de los proyectos líderes de la escena musical de nuestro país. Su single debut Ya No quiero Ná pulverizó todos los récords y todas las expectativas convirtiéndose en un éxito en el verano de 2018, siendo Número 1 de LOS40 y obteniendo la certificación de doble platino así como acumulando millones de visitas en Youtube.

El pasado diciembre, Lola Indigo se unió a Mala Rodríguez para presentar su segundo sencillo, Mujer bruja, que también se ha situado entre los diez temas más escuchados en las plataformas digitales, alcanzando la certificación de platino.

Lola Indigo continúa de actualidad tras la presentación de Fuerte, sintonía del programa Fama A Bailar y El humo canción compuesta para película Lo dejo cuando quiera, sobre la que estuvimos hablando con ella: "¿Quieren una canción de fiesta? Pues la van a tener".

Lola Índigo también ha publicado las primeras fechas de su gira. Sevilla, Granada, Barcelona, Barakaldo, Santander, Córdoba o Gandía son algunas de las ciudades por las que pasará.