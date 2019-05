Álvaro Soler y Sofía Ellar cantan juntos a sus madres

Álvaro Soler y Sofía Ellar forman una de esas parejas que derrochan felicidad, complicidad y mucha magia. No es extraño verles cantar juntos sobre el escenario o en las redes sociales y aunque al principio de su relación eran más discretos, ahora no dudan en compartir lo mucho que se quieren.

“Tengo una suerte con esta compi que me la llevaría en brazos todo el día!”, escribía hace unos días junto a una imagen de ambos llena de ternura. Un amor que trasladan a su familia.

Han celebrado juntos el Día de la Madre y ambos han querido felicitar a la suya y su suegra de la mejor forma que saben hacerlo, con una canción.

“Queridas Leti y Ana: sois nuestros ejemplos a seguir, porque nos habéis demostrado, con el paso de los años, que luchar por las cosas, (aunque se nos tuerzan) merece la pena mucho! Hoy estuvimos en una roca, tomando un aperitivo y pensando en lo mucho que a día de hoy os seguimos necesitando… esos mimos, esos apretones de sábanas en nuestras camas (aunque ya nos creamos mayores). Porque si tenemos un dolor de tripa…os seguiremos llamando a la puerta de casa con ganas (nada más y nada menos) que de vosotras”, escribían junto al vídeo.

Sin duda, una de las felicitaciones más especiales que hemos visto este fin de semana en el que, las redes, se han llenado de palabras bonitas y mensajes de amor hacia las mamis de muchos de nuestros artistas.

Álvaro Soler está a punto de comenzar la gira de su segundo álbum, Mar de colores. En España tiene cerradas dos fechas, 24 de mayo en Barcelona y 26 de mayo, en Madrid. De hecho, pusimos en marcha un concurso para poder conocerle en persona en la capital y la respuesta fue brutal.

Sofía, por su parte, sigue también centrada en la música y ha dejado claro que no sólo es fan de la música de su chico sino también de otros nuevos talentos como Beret. No dudó en cantar su propia versión de su último tema, Me llama.

Y como su chico, sigue dando conciertos aquí y allá. Ella cantará el 18 de mayo en Barcelona, unos días antes que Álvaro.