En ‘Atención’, Anitta nos enseña a hacernos una autoexploración mamaria

Hace unos días Anitta visitaba LOS40 Global Show para presentarnos su nuevo álbum Kisses, con el que está triunfando en toda Latinoamérica y parte de Europa. La brasileña ha creado un álbum visual lanzando con cada canción un videoclip e insistía en que cada país escogiera su propio single. Así nos contaba que en España está triunfando Banana, su tema junto a Becky G.

Sin embargo, ha pasado desapercibido uno que nos gusta especialmente. Se trata de Atención, un tema que está triunfando mucho en Argentina. Atención es un canto feminista, cargado de girl power y protagonizado por mujeres que se muestran naturales y empoderadas.

Parece que los astros se han alineado y un videoclip de género urbano nos muestra a todas unidas, sin sexualizarnos y bailando sin complejos. ¡Casi nada! El vídeo ha sido dirigido por Joao Papa y para ello ha seleccionado a un nutrido grupo de mujeres, de todas las edades, tallas y etnias, que se unen a Anitta para lanzar una lección de sororidad y empoderamiento.

Todas ellas bailan felices frente al espejo mientras se peinan, se visten o se maquillan. Y es que Atención es un chute de energía y fortaleza. Es un tema para bailar en el cuarto de baño cuando sabemos que tendremos uno de esos días en los que nos comeremos el mundo.

Pero Anitta no contenta con simplemente animarnos a ser las reinas de la pista, lanza un potente mensaje que no ha pasado desapercibido. Las chicas se realizan una autoexploración de mamas frente al espejo, un detalle importantísimo de cara a prevenir el cáncer de mama que, por ejemplo en España, afectará a una de cada ocho mujeres. Aquí podéis ver los cinco sencillos pasos para la autoexploración.

Anitta se ha convertido en una abanderada de la naturalidad. Nunca ha tenido reparo en mostrar su celulitis, como ya hacía en el videoclip de Vai Malandra, y en admitir que se ha sometido a diversas operaciones estéticas. Además, siempre bromea sobre este tema considerado tabú.

Debido a su impresionante físico para ella es importante contarlo, para que las niñas no se creen una imagen errónea de la belleza. Afirma que hace ejercicio 7 veces por semana pero que le gusta tanto la comida que no está dispuesta a hacer tantos sacrificios como para eliminar la celulitis que, al final y al cabo, todas tenemos. Por eso, no quiere que borren sus imperfecciones y siempre se muestra orgullosa de su cuerpo.

Atención es una prueba más del talento y fortaleza de la brasileña. Que haya usado su influencia para lanzar un mensaje tan importante como la prevención del cáncer de mama la convierte en una artista de los pies a la cabeza. ¡Bravo, Anitta!