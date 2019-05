Disney publica los estrenos de las próximas películas de Marvel, Avatar, Star Wars y Cruella de Vil, entre otras

Los seguidores de Disney están de enhorabuena. La compañía acaba de hacer pública la lista de películas que verán la luz desde este año hasta 2027, generando un auténtico revuelo en las redes sociales.

Tras hacerse con los estudios de Fox, Disney se ha convertido en el magnate de las producciones cinematográficas de éxito. Ahora, series como Marvel y Avatar ven la luz bajo el sello de esta factoría.

Y es que si los seguidores de Disney comenzaban el año con buen pie tras el anuncio del estreno de Aladdin, Toy Story 4 y El Rey León, ahora ya pueden ir sacando el confeti. La famosa compañía ha hecho público el listado de películas que se estrenarán bajo su sello hasta 2027, y nos hemos encontrado con alguna que otra sorpresa.

Películas de Disney que verán la luz hasta 2027 / The Walt Disney Studios

Como novedades, nos encontramos con películas como Mulán, West Side Story y el retraso de los estrenos de Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 y Avatar 5. Sin duda, una de las sorpresas que ha causado verdadero furor entre los seguidores de Marvel es el estreno de ocho películas hasta 2027. ¿Girarán en torno a la nueva generación de Los Vengadores? Es muy probable, aunque los fans de este universo también tienen en mente los estrenos de la nueva entrega de Guardianes de la Galaxia.

Aunque ésta no es la única novedad que aparece en la larga lista de filmes. La famosa saga de Star Wars también contará con nuevas producciones en el futuro. Además de la ya anunciada Star Wars: The Rise Of Skywalker, verán la luz tres películas más en los próximos años.

"Estamos emocionados de poner una variedad robusta y diversa que sienta las bases de nuestra estrategia a largo plazo, reuniendo una ampila gama de películas de Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, Fox, Fox Searchlight y Blue Sky Studios para crear una extraordinaria colección de experiencias cinematográficas para personas de todo el mundo", explica The Walt Disney Studios. "Con un verano muy potente preparado, estamos ansiosos por continuar este impulso en los próximos años gracias a una fuente creativa de historias audaces e imaginativas proveninentes de nuestros estudios, que incluyen etapas nuevas de Avatar y Star Wars", añade.

Aunque aún se desconocen los títulos de algunas de estas nuevas producciones, Disney ya ha comenzado a organizar tu propia agenda. Sí, ¡hasta 2027! Así que coge papel y boli y apunta la fecha de todos sus estrenos.