6 canciones que BTS ha dedicado a sus fans

Con el lanzamiento de su último álbum Map Of The Soul: Persona, BTS ha vuelto a batir todos los récords. Y no nos cabe ninguna duda de que una de las razones de este triunfo es el profundo significado que vuelven a protagonizar sus temas. Unas canciones que, por cierto, han encontrado su inspiración en el infinito ejército de fans que acompaña al grupo de K-Pop.

Aunque éstas no son las únicas que BTS han lanzado y que, públicamente, han reconocido que están basadas en sus seguidores. Nosotros hemos recopilado algunas de ellas para que tú también te sientas identificado/a y recibas el amor que BTS desprende. ¡Dale al play!

Entre todos estos temas nos encontramos con Persona, que introduce este último disco. Según RM, fue "inevitable hablar de los ARMY cuando intentaba plasmar las sombras y todo lo bueno que le ha pasado" durante su trayectoria en este grupo de éxito.

Otro de los himnos que han dedicado a sus seguidores es el de Dionysus. "Cuando estaba escribiendo canciones, tuve la oportunidad de expresar mi gratitud hacia las personas que me han llevado a lo que soy hoy en día", explicó RM.

Entre todos estos temas, nos encontramos con uno que nos remonta al pasado de la banda. Nos referimos a Two! Three! (To Many More Good Days), que se convierte en la melodía de referencia para hacer frente a las dificultades que nos presenta la vida. BTS te invita a olvidar las penas y darle importancia a lo positivo que te rodea.

HOME habla de cómo los ARMY son el hogar que los reconforta.

Pied Piper es otro ejemplo de canción escrita exclusivamente para los ARMY. De hecho, su letra habla de tomar en serio las responsabilidades que nos incumben. Aunque ellos siempre estarán para ti, debes tomar consciencia de cumplir con tus obligaciones y restar el tiempo que dedicas a la banda.

Por otro lado, Magic Shop también cuenta con un claro significado de superación para sus seguidores. De hecho, los integrantes se encargan de asegurarles que, en los momentos más difíciles, ellos se encargarán de "abrir una puerta en su corazón" que te llevará a una tienda mágica.

De nuevo, BTS demuestra la especialidad de sus canciones, cuyas letras aportan un significado profundo y único dedicado exclusivamente a sus seguidores, que además se convierten en su principal fuente de inspiración. ¡Dale al play!