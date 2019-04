RM (BTS) desvela los secretos de 'Map Of The Soul: Persona'

BTS están de enhorabuena. Tras el lanzamiento de su sexto mini-álbum Map Of The Soul: Persona el pasado 12 de abril, han vuelto a escalar hacia las posiciones más altas de las listas de éxitos, debutando, incluso, en el Número 1 de Billboard 200.

Tras este triunfo, el pasado 23 de abril, el líder e integrante de la banda RM ha ofrecido a sus seguidores un directo en el que ha desgranado, canción por canción, este proyecto. Además, ha desvelado algunos secretos que se esconden tras el álbum.

Para empezar, según informa Soompi, el cantante de K-Pop comenzó hablando sobre el significado de Map Of The Soul: Persona. "Para mí, una Persona es una máscara utilizada en la sociedad. Puede ser algo malo o bueno, pero es algo que necesitas cuando estás viviendo dentro de una sociedad. Mi Persona es RM".

Pero eso no es todo. El surcoreano asegura que todas y cada una de las canciones están dedicadas a sus fans. "Todo parece ser una dedicatoria, una serenata o una confesión para vosotros. Cuando estaba escribiendo las canciones, lo hice con una emoción clara", añadió, según Soompi.

¡Vayamos al grano! RM comenzó a analizar el disco, tema por tema, y empezó por su primer hit, Intro: Persona. "Fue mi primera intro en solitario en cinco años. Cambié la letra vacias veces. Si la interpreto en vivo algún día, quiero hacerlo de la mejor manera", explicó. "Después de que saliese, Tablo y Gaeko (raperos) me dijeron que se inspiraron en ella y fue increíble", añadió.

El siguiente tema que le sigue es Boy With Luv, que comparten con la artista internacional Halsey y cuyo videoclip ha superado los 200 millones de reproducciones. El líder aseguró que presionó para que el título final de este tema estuviese en coreano, cuyo significado sería el de "Un poema para pequeñas cosas". Finalmente, decidieron otorgarle ambos títulos: el inglés y el de su idioma natal.

"La canción se volvió regrescante cuando agregamos la voz de Halsey. Escuché su voz en un disco y sonaba genial", confesó RM.

El próximo tema del que habló fue Mikrokosmos. Sobre este, confesó que se sintió decepcionado cuando no añadieron el grito de "¡Hey!" antes de pronunciar las palabras "You got me". No obstante, ha invitado a sus seguidores a hacerlo cada vez que la escuchen.

Make It Right es uno de los temas de este disco que más ha dado de qué hablar. Ed Sheeran la compuso y, además, pidió al grupo que la cantasen todos, no solo una parte de ellos. Pero el británico contó con la ayuda de RM, quien también colaboró en su escritura. "Me imaginaba a un vaquero solitario que nunca recibía bienvenidas en sus viajes", explicó el surcoreano.

Después llegó HOME, que resulta ser una cadena de las canciones anteriores. Tal y como traduce Soompi, el cantante explicó lo siguiente: "Una persona comienza a preocuparse en Persona y se da cuenta de que debe centrarse en las cosas triviales y el amor. Después de esto, se da cuenta de que somos un universo en miniatura (Mikrokosmos), compuesto por todas estas cosas triviales que se unen. Sin embargo, aunque está este mini universo, no se siente bienvenido, por loq ue al final se da cuenta de su hogar no es su hogar, sino el universo en miniatura en el que existes, en el que eres tú, y por eso regresan". ¡Boom!

A HOME le sigue Jamais Vu, interpretada por Jin, Jungkook y J-Hope. "Es la canción más triste", añadió RM. "Pensé en un juego en el que si mueres, pierdes todo y tienes que empezar de nuevo. Intenté incluir esta sensación de pérdida y vacío".

Por último, el disco concluye en Dionysus, cuyo fragmento de Suga ha sido definido por su compañero como "arte". "Es una canción que me hace pensar que todos hemos mejorado", concluyó el artista.

Con estas bonitas palabras y la revelación de algunos secretos del disco, RM sorprendió a sus seguidores en pleno directo. Y tú, ¿cuál es tu favorita?