Hemos visto a Hilary Duff dar el pecho a su hija pero no volverá a hacerlo

Hilary Duff dio a luz el pasado 25 de octubre a su pequeña Banks. Desde entonces la pequeña se ha convertido en la gran protagonista de las redes de la actriz y cantante. Pero si hay una foto que ha llamado la atención es la última que ha publicado en la que podemos verla tomando el pecho de su madre.

De esta forma se apunta a la tendencia de famosas que intentan normalizar la lactancia materna y acabar con tabúes y secretismos que siempre han rodeado a esta práctica. Lo de dar el pecho a un bebé es una decisión muy personal que las mujeres toman en función de muchos factores.

Hilary Duff ha dado de mamar a su hija hasta ahora que acaba de cumplir los 6 meses y va a poner fin. Una decisión que ha querido compartir con sus seguidores a los que les ha explicado el por qué.

“Solo quería compartir unas pocas ideas sobre la lactancia materna. La semana pasada fue mi última semana cuidando a Banks. Soy una madre trabajadora con dos hijos. Mi objetivo era dar el pecho a mi hija hasta que alcanzara los seis meses y después decidir si yo (y ella, por supuesto) queríamos seguir adelante”, empezó contando.

Y claro, el plazo se ha cumplido. “Déjame decirte que extraer leche en el trabajo no es fácil. Normalmente cuatro manos trabajan en mi pelo y en mi maquillaje para prepararme para la siguiente escena y hay otras muchas personas alrededor. Incluso si tuviera el lujo de estar en mi propia habitación, ni siquiera sería un ‘descanso’ porque tienes que sentarte en posición vertical para que la leche fluya hacia las botellas. Además, tus condenados pechos están siendo estirados por una máquina agresiva que produce un molesto sonido que hace eco en tu cabeza día y noche (juro que he tenido muchas conversaciones con esa máquina a medianoche y a las tres de la mañana)”, expresaba sobre los inconvenientes de los sacaleches.

Pero ahí no quedan los inconvenientes. “Luego, tener que encontrar un lugar para esterilizar los biberones y mantener la leche fría! Y no sabía mucho de esto porque con Luca no trabajé hasta que él cumplió nueve meses. La cantidad de leche disminuye drásticamente cuando dejas de alimentar con tanta frecuencia y pierdes el contacto y la conexión con tu bebé”, añadía.

Pero que conste que aunque ha señalado los inconvenientes de la lactancia materna, no está para nada en contra de ella. “Con todas estas quejas quiero decir que disfruté de (casi) cada momento de amamantar a mi hija, me sentí afortunada de estar cerca de ella y darle ese comienzo. Sé que muchas mujeres no pueden hacerlo, empatizo con ellas y me siento agradecida porque yo pude. Fueron seis meses pero necesitaba un descanso. Me iba a romper con el estrés de extraer una gota de leche y un bebé que se aburría o no se preocupaba por la lactancia cuando estaba disponible. Estaba triste y frustrada, me sentía como un fracaso todo el tiempo. Las mamás se sienten super mujeres… ¡porque lo somos! Haciendo demasiado porque podemos. Y estancadas en la sensación de que podemos hacer un poco más. ¡Me sorprende todo lo que podemos hacer en un día!”, contaba, seguramente con los aplausos de muchas mujeres que se han sentido en alguna ocasión como ella.

Y, además, ha dado una explicación de por qué ha querido hacer esto de manera pública. “Quería compartir esto porque la decisión de dejar de amamantar fue emocional y difícil, pensé en ellos todos los días, era un bucle constante en mi cabeza sopesando los pros y los contras. Lloré muchas veces y me sentí deprimida, algo aterrador se cernía sobre mi cerebro y mi corazón. Me faltaba esa oxitocina natural alta, esos químicos son hormonas poderosas y no bromas. Estoy feliz de decir que llevo tres días sin amamantar o sacarme leche y es una locura lo rápido que puedes pasar al otro lado. Me siento aliviada y tonta por haber insistido en ello. Tengo más tiempo para Banks, su padre también la puede alimentar y duermo un poquito más”, explicaba para que entendiéramos cómo se había sentido al tener que tomar esta decisión.

Y seguro que sus palabras han servido de ayuda a muchas mujeres que atraviesas por las mismas dudas que ella. En el fondo, ese era su objetivo. “Espero que esto ayude a cualquiera que esté en la lucha, en el pre o postparto o sea una madre ocupada. Nos vemos sujetadores de lactancia, ¡hasta la próxima!”, terminaba.