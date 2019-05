Dellafuente: “Antes podía decir muchas más cosas porque no pensaba que fuera a pasar nada”

París, así se llama la última canción que comparten Dellafuente y C. Tangana que ya es disco de oro. Cuando Dani Mateo le ha preguntado en su entrevista en YU, si la capital francesa es el nuevo huerto, él lo tiene claro, “siempre ha sido el huerto. Esta canción llevaba escrita hace tiempo y quería que fuera lo que siempre ha soñado todo el mundo de darle lo mejor que puedas a la persona que quieres. París como cliché de ciudad de los enamorados. Queríamos tirar un poco por ahí”.

Juntos han abierto un canal de youtube para compartir sus canciones conjuntas y así no tener que decidir en cuál de los personales compartirlas. “Cada uno tenemos nuestras carreras por separado y cuando nos juntamos nos va bien y encantados de la vida”, asegura.

El próximo 23 de mayo estará en La Riviera de Madrid con Vodafone Yu Music Show y seguro que allí podremos escuchar La octava maravilla, su último single. “La idea, al principio, era hacer una canción haciendo un símil con Andalucía, hacer una comparación entre Andalucía y la mujer y quería sacarlo el 28 de febrero, Día de Andalucía, pero era demasiado pastel para una sola canción y lo retrasé unos cuantos días”, explica.

La protagonista de sus canciones admite que es su mujer con la que “llevo 10 años casado, desde los 17”. Eso sí, casado sin papales, que nadie se equivoque. Ha compartido toda su evolución en la música. “Es un mundo del que al final no desconectas nunca. Cuando no estás haciendo música estás haciendo un vídeo, cuando no, fotos, cuando no estás planeando lo que vas a hacer, es lo que toca”, confiesa sobre su conexión con la música.

Reconoce que cuando está de hotel en hotel, “voy con mi perrita a todos los lados y eso me da la vida”. Que no le gusta leer aunque es fan de la literatura de Federico García Lorca al que se ha acercado “a través de la música, muchos flamencos han musicado su obra”.

Tiene gustos muy eclécticos y asegura que le interesa ir conociendo géneros. Reconoce que “me flipa Mónica Naranjo. Sobreviviré…una máquina, tiene un vozarrón increíble”.

Y es que le gusta lo patrio. En una de sus canciones decía que se quitase Rihanna si venía la Pastori. “Yo he intentado siempre que valoremos lo nuestro, que muchas veces miramos fuera y no lo que tenemos en nuestro país, que tiene cosas muy interesantes”, alega.

Puede que Rihanna se enfade si algún día lo escucha y es que las cosas han cambiado. “Es una putada”, asegura Dellafuente, “antes podía decir muchas más cosas porque no pensaba que fuera a pasar nada. Ahora, hay que tener más cuidado”.

Aunque ahora está más desconectado del fútbol asegura que cuando era pequeño quería ser futbolista, como Roberto Carlos, por ejemplo. De hecho, a veces ha soñado con tener su propio equipo de fútbol y Dani Mateo le ha animado a crearlo. Dale al play para saber cómo sería el club ideal.