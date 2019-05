GIMS, Maluma - Hola Señorita [2019]

Maluma está en racha. Tras publicar Medellín junto a Madonna, La Respuesta con Becky G y el rémix de Qué Más Pues de Sech con Nicky Jam, Farruko, Justin Quiles, Dalex y Lenny Tavárez, acaba de lanzar su nuevo hit Hola Señorita de la mano del rapero congoleño GIMS.

Pero este tema no viene solo, sino acompañado de un videoclip de lo más colorido, grabado en Marruecos bajo la dirección de Said C. Naciri y la producción de Mamoun Naciri.

Aunque estas imágenes no son las únicas que nos hacen levantarnos para mover el esqueleto. Los ritmos latinos acompañados de las voces en francés, inglés y español de nuestros protagonistas aportan un sonido internacional que convertirán al tema en un hit mundial. ¿Quién sabe? Quizás sea la canción del verano 2019.

Ver esta publicación en Instagram #HolaSeñorita @maluma Una publicación compartida de G I M S (@gims) el 10 May, 2019 a las 7:55 PDT

Eso sí. Si tu nombre es María, tienes un nuevo himno, ya que Hola Señorita gira en torno a una tal María por la que ambos protagonistas sienten especial debilidad.

Este tema forma parte del repertorio de Trascendance, el último álbum de GIMS que vio la luz el 26 de abril y que también cuenta con Pirate, una colaboración con J Balvin.

Y tú, ¿ya estás cantando al ritmo de María, María, María...?