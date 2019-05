Si llevas más de cinco años con tu pareja, debes saber esto

Hoy nos gustaría hablar de una curiosa teoría sobre el amor formulada por un psicólogo que asegura que para ser feliz en la vida hay que cambiar de pareja cada 5 años. Vamos, como si fuera un coche, o un contrato del móvil.

Los expertos van un paso más allá y aseguran que romper con esas relaciones es lo más sano. La explicación es que los seres humanos no están “diseñados” para ser monógamos y que muchos de los problemas serios que afrontamos se derivan de esta situación.

Según uno de los especialistas que ha tratado este tema, el psicólogo Rafael Santandreu, en el futuro ninguna pareja pretenderá estar toda la vida con el otro y durarán un máximo de cinco años. Y añade, “el ser humano no está programado para tener una convivencia basada en la monogamia o en una pareja para toda la vida”.

Los defensores de estas relaciones también argumentan que esto ayudaría a superar una ruptura y aprender que las parejas son cambiantes. En definitiva, serás más independiente y te querrás mucho más.

Nosotros no nos aventuramos a decir si esto es verdad o no, lo que sí sabemos es que cada pareja es un mundo, y el amor no tiene por qué tener fecha de caducidad. Si nos ponemos ñoños todos conocemos o hemos escuchado las típicas historias de abuelitos que llevan toda su vida juntos e incluso fallecen con poco tiempo de diferencia.

Si estas parejas llegan hasta el fin de sus días tan felices y enamorados… ¿Cómo vamos a decir que esto no es posible? Con sus más y con sus menos, pero oye, que ellos son buenos defensores del amor para toda la vida.

Para comprobar cómo de fuertes son las relaciones por nuestras calles hemos mandado a Karín Herrero, El Revisor, a que haga la prueba. Y no te creerás lo que ha encontrado.

Si quieres enterarte de todo lo que ha sucedido, ya sabes lo que tienes que hacer… ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

