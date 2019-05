“Miki Núñez sufre un accidente y no podrá actuar en la gala de Eurovisión”

¡San Bernardino lo ha vuelto a conseguir! Menuda la que ha liado... Pero bueno, no os vamos a engañar… Estamos muy acostumbrados a que cada vez que coge el teléfono para hacer alguna trastada revolucione hasta a las mascotas de sus víctimas. Pero oye, que en ocasiones él no tiene toda la culpa de los ataques de nerviosos que produce, de vez cuando, cuenta con la ayuda de algún artista.

El cómplice de Sanber en esta ocasión ha sido Miki Núñez, nuestro representante en Eurovisión 2019, que ha podido sacar un hueco para el humor entre ensayo y ensayo. Y claro, como en toda broma tiene que haber una víctima, y esta vez le tocó a Joan, su compañero de academia en Operación Triunfo 2018.

Para lograr este maléfico plan, y que Joan terminara creyéndose esta broma, no se les ocurrió otra cosa que decirle que había sufrido un accidente, que le supondría una baja de unos ochos meses y que además, igual iban a volar las denuncias entre el médico que le atendía y Miki.

Y la cosa no ha terminado ahí, no podían faltar gritos, insultos a "los niñatos estos que cantan" y muchos nervios… ¡Menuda paciencia tiene Joan! Así que ya sabes, si quieres saber cómo ha acabado esta broma no te lo pierdas, ya puedes estar pinchando en el vídeo para enterarte de todo lo que ha sucedido, vas a alucinar...

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.