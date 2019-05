Un aperitivo de nuestro encuentro con Backstreet Boys...

A Backstreet Boys le ha costado casi 20 años regresar a la cima de las listas, lo han logrado con su último disco DNA, que les ha traído de gira por nuestro país con LOS40 Classic y sus conciertos en Madrid y Barcelona esta semana.

Sus vidas han cambiado mucho en todo este tiempo, lejos quedaron las noches locas junto a sus fans españolas en los 90, que han recordado con nosotros en esta entrevista. Ahora los cinco integrantes de la boyband son padres, entre todos suman ocho retoños. De hecho, me reciben en la denominada ‘Family Room’, que acondicionan en cada recinto en el que actúan y en la que suelen jugar sus hijos cuando les acompañan de gira.

Howie y AJ nos reciben el día de su concierto en Madrid. / LOS40.com

En esta ocasión a España solamente ha venido Odin, hijo de Nick Carter, al que no pudimos ver porque se encontraba enfermo descansando, para así evitar un posible contagio de su gripe al grupo. Y de repente, antes de empezar, se asoma a la sala para saludarnos Brian Littrell con su habitual sentido del humor: "¡Hola, somos los Pet Shop Boys y estamos de vuelta!"

Mónica: Estamos aquí con Backstreet Boys, con dos de vosotros… hola chicos, ¿qué tal estáis?

A.J. Los dos latinos...

Mónica: Bienvenidos de nuevo a España, ¿estáis contentos de estar aquí?

A.J. y Howie: Muchas gracias. Sí, mucho, muy felices.

Mónica: No hace tanto tiempo que vinisteis la última vez… quizás puede parecer que habéis vuelto después de mucho tiempo, pero habéis estado viniendo a actuar y nunca habéis dejado de publicar discos.

Howie: Sí, no hemos parado en los últimos 26 años. Es una bendición, este es nuestro décimo disco. Y hemos vuelto a salir a la carretera. Creo que la última vez que vinimos a España fue hace cinco años.

A.J. Y la última vez que actuamos fue el 27 de junio de 2015 en Ciudad de México. Después nos fuimos a Las Vegas, luego hemos estado en el estudio grabando el nuevo disco como comentabas, y aquí estamos de vuelta.

Mónica: ¿Qué tal en Las Vegas? Creo que hace hace poco Steven Tyler salió con vosotros. Invitasteis a una de vuestras fans a subir al escenario y de repente apareció…

A.J. Sí, resultó ser la novia de Steven Tyler.

Mónica: ¿Estas cosas pasaban en los 90, que coincidiera una rockstar con una boyband en el escenario?

Howie: Sí, de hecho en Barcelona a finales de los 90, fueron tres noches, en las que actuamos Metallica, Aerosmith y Backstreet Boys. Y recuerdo que pasábamos el rato juntos en la piscina y charlábamos con Steven Tyler y toda su gente, pasábamos el rato por ahí… fue guay, y sí, quizás mucha gente no lo creería pero así fue.

Mónica: ¿Qué ha sido lo mejor para vosotros de todos estos años?

A.J. Lo primero haber podido tener estos 26 años de carrera, alcanzar esta longevidad y poder todavía seguir haciendo lo que nos gusta hacer teniendo a los mejores fans del mundo que todavía nos siguen y nos apoyan. Lo vimos en Las Vegas y ahora en otros países, con gente de diferentes generaciones. Algunas crecieron con nosotros y ahora están casadas y han tenido hijos, y se los traen a los conciertos, por lo que empieza una generación nueva de seguidores de Backstreet Boys. Los niños suelen ser más de Bieber o One Direction y grupos más jóvenes, pero ahora están empezando a seguirnos también. Así que con un poco de suerte podremos seguir dedicándonos a esto durante otros 26 años más.

Backstreet Boys / Rich Fury / Getty Images

Mónica: Ahora las cosas son muy diferentes, porque viajáis con vuestros hijos. ¿Cuántos sumáis entre todos?

A.J. Ocho.

Mónica: De hecho estamos en vuestra ‘Family Room’.

A.J. Así es.

Mónica: Entonces, ¿viajáis con ellos de vez en cuando, os los soléis llevar de gira?

Howie: Lo intentamos, sí. Ahora mismo está aquí el hijo de Nick, Odin, y su esposa. Mi familia vendrá en una semana y media para quedarse tres semanas y los hijos de Kevin también vienen de camino.

A.J. Desafortunadamente mi familia no va a poder venir esta vez, así que va a ser la primera vez que me separo de ellos durante tanto tiempo, porque esta gira en concreto dura siete semanas. Y debido a sus horarios y el colegio... Mi hija mayor va a una escuela de baile, y tiene una competición a la que no puede faltar. Esta vez no ha podido ser, pero se vendrán de gira conmigo este verano por los EEUU.

Howie: En verano todos tendremos a nuestra familia con nosotros durante la gira porque no hay colegio.

Mónica: Enhorabuena por DNA, vuestro nuevo disco, número uno en los EEUU y otros países. ¿Alguna vez imaginasteis que llegaríais hasta aquí? Porque quizás cuando pensamos en una boyband, suponemos que la historia va a ser más corta.

Howie: Nunca imaginamos que esto podría llegar a suceder. Pero hemos trabajado muy duro para hacer un gran disco, y es una suerte poder contar con el equipo increíble que tenemos. Desde nuestro management hasta la gente de RCA Records, y Sony aquí en España. Somos muy afortunados por tener tan buenas canciones en este disco. Desde el primer single Don’t go breaking my heart de Jamie Hartman y Stuart Crichton, que ha pasado el test de nuestros fans que se sienten orgullosos de Backstreet Boys y hacen que sigamos creciendo. Cuando alcanzamos el número uno fue casi como un renacimiento para Backstreet Boys, porque de repente empezamos a sonar por todas partes, en la radio y a aparecer en los medios, y es muy bonito.

BACKSTREET BOYS

Mónica: Es verdad que tenéis unos seguidores increíbles, nos hemos dado cuenta de cómo se movilizan vuestros fans españoles porque hemos recibido miles de llamadas de chicas y chicos que querían venir a conoceros y pasar un rato con vosotros en el Meet&Greet de LOS40 Classic.

A.J. Tenemos a los mejores fans del mundo. Siempre han sido muy leales y nos han acompañado desde el principio. Es la mejor prueba para la música, porque la música siempre va primero. Y somos muy afortunados por contar con grandes canciones que han superado el test del tiempo desde nuestro primer disco hasta DNA... y, ¡esperamos que vengan muchos discos más!

