León Benavente - Como la piedra que flota [2019]

La banda de rock León Benavente presenta el videoclip de su recién estrenado single: Como la piedra que flota. El tema funciona como aperitivo de su nuevo disco, Vamos a volvernos locos, que se publicará el próximo 13 de septiembre.

En esta canción, la formación ha contado con la colaboración de la cantante y compositora catalana María Arnal.

Sobre Como la piedra que flota, el grupo ha explicado que: "Elegimos esta canción como adelanto no por ser inmediata, sino especialmente seductora. No por seguir una estructura clásica, sino una forma que desorienta primero y va dando pistas del camino después. Por hacer bailar sin ser música de baile. Por ser atemporal y poética y a la vez contemporánea. Por ser orgánica y eléctrica. Porque nos habíamos acercado a este estilo en el pasado, pero nunca lo habíamos desarrollado en esta forma. Porque nunca olvidaremos el día que María Arnal cantó y consiguió abrir las ventanas y echar abajo las puertas. Porque nos acordamos de Gil Scott-Heron diciendo que la revolución no será televisada y de Peret cantando rumba “pa” ti. Porque un amigo cercano nos recuerda a menudo que es necesario tener un plan para sobrevivir. Porque hay que perder el miedo a que el amor nos vuelva locos. Porque, en tiempos oscuros, bailar es un acto de resistencia y nosotros seguiremos haciéndolo con todas nuestras fuerzas. Esperamos que tú también lo hagas".

Dirigido por Sara Condado, el videoclip de Como la piedra que flota es tan hipnótico como la canción que ilustra. Una pieza de rock inclasificable, pero tremendamente adictiva. El vídeo musical rebosa una estética muy definida, con referencias constantes al arte y al cine clásicos, a la naturaleza y con cameo de Nacho Vegas incluido.

Y esto es solo el principio del regreso de León Benavente. En sus propias palabras: "Siempre hemos pensado que las canciones alcanzan todo su significado cuando se escuchan en su contexto, acompañadas y completadas por otras canciones y formando todas ellas un LP. Quizá sea una idea romántica que ha caído en desuso en nuestros días. Quizá eso nos defina y nos encuadre dentro de una generación".

Detrás de León Benavente se encuentran cuatro experimentados músicos: Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú, que en 2012 montaron el grupo debutando con aquella incendiaria Ánimo, valiente.