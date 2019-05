Tony Aguilar: "Las sensaciones con Miki son especialmente buenas"

La noche de la música europea ya está aquí. Tel Aviv está lista para dar el pistoletazo de salida al gran Festival de la Canción de Eurovisión que, un año más, apuesta por el talento variopinto de cada uno de los países.

Una de las figuras españolas que será testigo de este gran evento es nuestro mítico locutor Tony Aguilar, que comentará en directo el festival junto a Julia Varela en TVE. Nosotros hemos tenido la oportunidad de charlar con él horas antes de la celebración de esta gran noche. Aprovechando el momento, Tony nos ha hablado de sus propias sensaciones acerca de la actuación de Miki, el ambiente en Tel Aviv y todo lo que se cuece en el backstage del festival.

Entrevista a Tony Aguilar

Pregunta: Hola, Tony. ¿Cómo te enfrentas a este festival como voz de Eurovisión por segunda vez consecutiva?

Respuesta: Muy contento y con un honor enorme de poder ser yo el que esté aquí junto a Julia retransmitiendo un año más. La primera vez no sabes si habrá una segunda, y estoy muy feliz de que haya ocurrido, que hayan pensado en mí para acompañarles. Ahora ya sabes a dónde vas y qué tienes que hacer. El primer año vas un poco más perdido pero la ilusión no se pierde. Saber que estás transmitiendo la pasión por Eurovisión y por la música a tantísima gente… eso no se pierde nunca.

Julia Varela y Tony Aguilar / Eduardo Parra (Getty Images)

P: ¿Hay algo que viviste el año pasado y que te gustaría repetir este año como comentarista de este gran evento?

R: Ya lo estoy viviendo. Desde el colegueo que estamos teniendo ahora mismo en la sala de comentaristas con el resto de compañeros hasta el intercambio que tenemos de contarnos qué hacemos en cada país. Esa es la parte que más me ha gustado. Y luego, por supuesto, también conocer los entresijos de cómo se hace Eurovisión desde la parte trasera. Desde el backstage, desde el delegations bubble (donde están todas las delegaciones). Ahí están los artistas y entre ellos son ya súper amigos, bromean, se ponen a cantar… Es muy divertido ver esa parte artística. También ver la perfección técnica que es Eurovisión por detrás, como los equipos técnicos, que son brutales.

P: Ahora que ya sabemos quiénes participarán en la gran final, ¿cuáles son tus sensaciones?

R: Las sensaciones con Miki son especialmente buenas. Aquí nuestro experto en Eurovisión, Víctor Escudero (quien acompaña a Aguilar y Varela en la retransmisión), vaticina uno de los mejores puestos, por no decir el mejor en años. Salimos los últimos, lo cual a priori es bueno. Actuar en la última posición siempre deja más fresquita la actuación a la hora de votar, porque justo cuando termine Miki se van a abrir las líneas. El año pasado salimos en la posición maldita, los segundos. Nunca en la historia de Eurovisión alguien que haya actuado segundo ha ganado. Este año tenemos la sensación de que es bueno. No asegura nada, por supuesto. Aquí lo que hay que conseguir son muchos 12 puntos para España y para Miki. Ese es el objetivo. Convencer a todo el mundo con esa alegría y esa positividad que llevamos este año. Lo que esperan de España es lo que todos conocen como “la fiesta”, y eso es algo que trae La Venda.

P: Atrévete y haz tu porra de la posición en la que quedará España.

R: A mí me encantaría decir que el año que viene vamos a celebrar Eurovisión en España y que nos llevamos el micrófono de cristal, pero es cierto que tenemos huesos duros de roer. Tenemos una competencia brutal en algunas canciones que no han dejado de ser las primeras en las casas de apuestas. Recordamos que, por ejemplo, Países Bajos con la canción Arcade de Duncan Laurence no ha dejado de ser la favorita. Es una canción muy bonita, me parece una preciosidad, pero no sé si es muy buena ganadora de Eurovisión. Aunque últimamente se puede asegurar. Tampoco era muy eurovisiva Amar Pelos Dois de Salvador Sobral y ganó. Nunca se sabe si la gente se va a decantar por una balada tan intensa o por una balada épica, como es la de Rusia, que es casi una balada de 007. La de Suecia me gusta muchísimo como amante del R&B que soy. Me encanta que haya canciones con tanto soul como la de John Lundvik de Suecia. Dentro de mis gustos personajes la que más me gusta es la de Italia, la de Mahmood. Ésta es mi porra.

Cada año tengo una canción "petardo" favorita. Este año es la de Noruega, Spirit In The Sky, que es con la que yo me levanto en la cabina y me pongo a bailar como un loco.

P: ¿Qué tiene Miki que no tiene otro representante?

R: Miki es, sin duda, el representante que más empatía tiene con el público aquí en Eurovisión, especialmente con el israelí. No os imagináis la cantidad de veces que nos ha parado gente de la calle, comentaristas, gente voluntaria de Eurovisión, de seguridad… y nos han dicho "me encanta La Venda”. Hay un ambiente buenísimo con la canción, especialmente aquí. Tel Aviv es una ciudad muy mediterránea. Mucha playa, mucha terraza, mucha fiesta en la calle, gente super abierta, hay ambiente LGTBI friendly… y por eso esa canción ha caído tan bien aquí. Es divertida y el mensaje que tienes es ese, el de “quítate los prejuicios, sal de tu zona de confort, atrévete a ser lo que eres y a decírselo a todo el mundo, llena tu vida de color”.

Es la puesta en escena y lo que quieren decir con esa casa en la que de repente la gente está quieta y cuando llega Miki y les toca, se ponen en movimiento y llenan de color su habitación. También está la marioneta enorme, que se llama Paco, que es en realidad algo así como la sociedad que nos llena de prejuicios y que nos vigila, que coge la casa y la mueve como si fuera un terremoto. Es como que nos controla y nosotros, sin embargo, tenemos que pasar de todo eso.

Cuando estuve como jurado en la gala de Eurovisión de Operación Triunfo que tenía a mi lado a Doron Medalie, el compositor de Toy de Netta, me dijo “vais a ganar Eurovisión con esta canción porque es Tel Aviv. Tel Aviv es la fiesta y la alegría”.

P: ¿Has compartido algunas palabras con Miki? ¿Hay algo que nos puedas contar?

R: Estamos juntos todo el rato. El año pasado no vi tanto a Alfred y Amaia como este año con Miki. Estamos compartiendo más ratos. La agenda es trepidante aquí. A veces pienso que no le da tiempo ni a respirar. Él está muy entregado, no dice “no” a nada, y eso hace que esté todo el rato al pie de cañón. Eso me gusta mucho. Hemos venido juntos en el autocar de la delegación charlando y hemos encontrado más cosas en común de las que pensábamos. Sus abuelos son de un pueblo muy cercano al de mis padres en Córdoba, tenemos una casa de verano muy cerca de la suya. El mundo es un pañuelo.

P: ¿Él cómo está? ¿Nervioso…?

R: Está muy contento, muy animado. Tenemos un chat de toda la delegación en el que estamos todos. Desde la gente de TVE, la gente de su compañía discográfica, su equipo de bailarines… todos. Comentamos todo también. El otro día dijimos que habíamos subido en las apuestas y él lo celebra. El tío es un encantador de cámaras cuando sale al escenario y sonríe… como es tan guapo. Ya directamente hasta el presentador le llama guapo y bonito sobre el escenario. (risas)

P: Hay muy buen ambiente por allí, ¿no?

R: Con todo el mundo. Ayer me encontré a Eleni, que pegó un grito desde la otra punta del pasillo para darnos un abrazo. También hemos visto a Mans Zelmerlow, Conchita Wurst, algunos ganadores finalistas de otros años.

P: Sí, que además actuarán en alguno de los descansos, como también lo hará Madonna.

R: Ha habido un poco de lío ahí porque no se sabía si se iba a cancelar por temas del contrato, de los derechos… Ya llevábamos un par de días que en los ensayos privados se nombraba a Madonna pero cuando se hacían ensayos con público automáticamente desaparecía esa alusión a Madonna. Subí una foto a mis redes sociales desde la sala de comentaristas porque pusieron el logo de Madame X en las pantallas sin decir nada más. Las redes sociales de Eurovisión confirmaron su actuación.

Va a cantar tres temas, según nos han confirmado hoy en la reunión. Abrirá con Like a Prayer y también cantará Future de su nuevo álbum junto a Quavo, que estará con ella, y Dark Ballet.

P: En otro festival también estuvo Justin Timberlake. A ti personalmente, ¿a qué otro artista te gustaría ver sobre el escenario de Eurovisión?

R: Siempre que me haga esa pregunta diré Bruno Mars. Ya has dicho Justin Timberlake, que ya estuvo y sería mi segunda opción. O también diré Beyoncé. ¿Os lo imagináis? Yo me imagino el año que viene en Madrid, que venga Bruno Mars, Beyoncé o Lady Gaga.

P: Gracias por atendernos, Tony. ¡A disfrutar!

R: Gracias.

Así de emocionado por la representación de España, Tony Aguilar vivirá la noche del sábado 18 de mayo desde Tel Aviv. Amenizando el festival con su voz y transmitiendo a todo un país esa pasión por la música y por Eurovisión que lo acompaña. Dare to dream!