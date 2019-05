Madrid enloquece al ritmo de un LOS40 Primavera Pop 2019 con sorpresa

Un año más, LOS40 Primavera Pop 2019 nos ha dejado momentos irrepetibles. Este 17 de mayo celebramos en Madrid la edición número catorce del festival con el que LOS40 damos la bienvenida al buen tiempo apoyando el nuevo talento nacional e internacional.

Un Wizink Center abarrotado (las entradas se agotaron hace meses) vibró con las actuaciones de los mejores artistas del momento. Ante la atenta mirada de 15.000 personas, la gran fiesta de la primavera comenzaba con David Álvarez a los platos. Nuestro compañero de LOS40 se encargó de caldear el ambiente pinchando los hits del momento hasta que arrancó el festival con un cariñoso saludo de Tony Aguilar, que este año se encuentra en Israel. El evento estuvo presentado por los djs de LOS40 y contó con un montón de sorpresas como la aparición estelar de Amaia y la conexión con Miki desde Tel Aviv.

Las actuaciones

Una Ana Guerra espectacular fue la encargada de inaugurar el festival con su soberbio directo. Sonaron Ni la hora y Bajito, dos de sus grandes éxitos en solitario. "Estáte con quien quieras estar y sé quién quieras ser", dijo la tinerfeña entre canción y canción, en el día de la LGTBIfobia. Dani Moreno y Cristina Boscá dieron paso a Dani Fernández, que se ha convertido en uno de nuestros cantautores de referencia con canciones como Disparos y Te esperaré toda la vida. Después llegó el turno del fenómeno británico HRVY y su canción I Wish You Where Here, que ha conquistado el corazón de miles de adolescentes y también el del público madrileño.

Ana Guerra inauguró LOS40 Primavera Pop Madrid. / LOS40

Acompañada de su cuerpo de baile, la malagueña Ana Mena se subía al escenario dispuesta a sacudirnos con un mix de dos de sus temas más explosivos: Pa'dentro y Ya es hora. Los sonidos urbanos continuaron sobre el escenario gracias a la sensación mexicana Danna Paola que nos regaló una vibrante Mala Fama y su colaboración con HRVY: So Good. La sintonía entre ambos era perfecta y al terminar, él se deshizo en elogios hacia ella. "Te amo, te amo". Era la primera vez que podíamos disfrutar de su directo en la capital y ya somos Dannadictos.

Conexión Madrid - Venezuela con Danny Ocean. / LOS40

Óscar Martínez pilotaba desde el set de dj central mientras daba paso a Alba, Sonia y Tami. El color y el girlpower de Sweet California invadieron el escenario del Primavera Pop al ritmo de Guay y Loca. Dos temas para reivindicar y bailar a partes iguales. Presentado por Cristina Regatero, Pol Granch debutó en el festival con Late, su nuevo single. Tras la actuación sorpresa de Amaia, conectamos con Venezuela y el carisma de Danny Ocean, que se hizo con los mandos para interpretar Swing y Me Rehúso. Los canarios Efecto Pasillo, también habituales de LOS40 Primavera Pop, tomaron el relevo para tocar No te enamores. Nuestro querido Félix Castillo dio paso a Blas Cantó, que nos volvió locos con No volveré (a seguir sus paso) y Él no soy yo. Espectáculo puro.



La sensibilidad y el piano de Alfred García hicieron acto de presencia y se apoderaron del recinto. En los ecos de su voz se empastaban con la de miles de fans que arroparon al cantante catalán en LOS40 Primavera Pop. El buen rollo de Bombai y la brujería de Lola Índigo hicieron su magia sobre el escenario y aquello acabó en un auténtico akelarre de baile. Macaco también nos hizo movernos con Bailo la pena, su nueva y pegadiza canción. Desde Lituania, Dynoro actuó por primera vez en España presentando su éxito In my mind, que va a ser una de las canciones del verano. Ilira le acompañó sobre el escenario.



Lola Índigo: el fuego directo al corazón del Wizink. / LOS40

El sevillano Beret es una de las grandes sensaciones del momento y no podía faltar en la edición número catorce de LOS40 Primavera Pop. El recinto se volcó con Te echo de menos y Lo siento, dos de sus grandes composiciones.

Aitana, el Primavera Pop a sus pies. / LOS40

El público se dejó la voz coreando estos temas y esperando con ansias a Aitana, uno de los platos fuertes del festival. La catalana puede presumir de tener uno de los fandoms más potentes de este país y la gente se lo demostró en directo. La cantante apareció poderosa sobre el escenario e interpretó su clásico Vas a quedarte y por primera vez en directo su nuevo single: Nada sale mal. El broche de oro a la noche lo puso la artista estadounidense Ava Max, que es una de las grandes promesas del pop contemporáneo. Su increíble show sentenció el festival con temas como So Am I y sobre todo su megahit Sweet But Sycho.



Amaia, la mejor sorpresa

Amaia, iluminando el Primavera con El Relámpago. / LOS40

Ava Max, prodigioso fin de fiesta. / LOS40

La aparición de Amaia, que no figuraba en el cartel de LOS40 Primavera Pop, ha sido la gran sorpresa de la noche. La cantante y compositora pamplonesa se apoderaba del escenario para presentar El Relámpago por primera vez en directo en Madrid y lo hacía ante los gritos ensordecedores de los fans. Sentada al piano y con banda, Amaia ha protagonizado uno de los momentos más mágicos que recordamos en mucho tiempo. Que todas las tormentas sean como esta, por favor.

Conexión Eurovisión

"Lo que eres, lo que eres", cantaba el público dándolo todo. Miki y La Venda no podían faltar en Los40 Primavera Pop, aunque estuvieran a miles de kilómetros de distancia. El representante de España en Eurovisión 2019 nos envió un súper saludo antes de subirse al escenario del certamen eurovisivo en Tel Aviv. La venda ya cayó y solo quedó la alegría, la alegría de verle triunfar sobre el escenario ante una audiencia millonaria. ¡Mucha suerte Miki!

LOS40, solidarios

Como cada año LOS40 Primavera Pop 2019 apoyamos una causa social y en esta edición queremos plantarle cara al cambio climático. Por ello, nos sumamos la lucha por la protección de los océanos. Únete a nosotros, juntos podemos conseguirlo #ProtegeLosOcéanos #IDo.

The show must go on



El sábado 18 de mayo es el turno de LOS40 Primavera Pop Barcelona y el domingo 19, la fiesta se traslada a Málaga. ¡Te esperamos!