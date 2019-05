Amaia pone la guinda sorpresa con su actuación en LOS40 Primavera Pop 2019

Amaia Romero lo ha vuelto a hacer: ha protagonizado el momento estelar de la noche en LOS40 Primavera Pop. La cantante era la sorpresa que nadie esperaba pero todos ansiaban y... no ha defraudado.

Con la luz apagada y sin presentación (para preservar la sorpresa) una luz la iluminó al piano y el WiZink Center estalló en gritos. Con la magia habitual de su voz pronunciaba las estrofas de El Relámpago enamorando a los presentes que se quedaron en absoluto silencio para saborear ese momento único.

Amaia: "Estaba súper nerviosa porque esto es muy grande"

Al acabar, El Gallo y Cristina Boscà hablaron con ella: "Estaba súper nerviosa este sitio es super grande. Me he sentido muy arropada, me siento muy querida. Gracias".

De esta forma, la artista se marchaba dejando el buen sabor de boca de esa primera vez que presentba su Relámpago con el que la industria musical se rinde al efecto Amaia.

Un primer single muy prometedor



La artista que ganó 'Operación Triunfo 2017' y fue escogida, junto con Alfred García, para representar a España en el Festival de Eurovisión 2018, ha lanzado por fin su single que desde el primer momento dejaba sin aliento a sus seguidores.

Una delicia auditiva que se convierte también en visual con un videoclip que tiene mucho sello "Amaia" y del que ya desvelamos el significado.

La artista también ha ido soltando pistas sobre su primer disco en cada uno de los eventos en los que ha participado.

Lee más sobre Amaia Romero en LOS40.com

Como cada año LOS40 Primavera Pop 2019 apoyamos una causa social y en esta edición queremos plantarle cara al cambio climático. Por ello, nos sumamos a la lucha por la protección de los océanos junto a la Fundación Surfrider. Únete a nosotros, juntos podemos conseguirlo #ProtegeLosOcéanos #IDo.