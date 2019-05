Tony Aguilar sobre Eurovisión: “Pensábamos que Europa entendería mejor el mensaje de La venda”

El día después de Eurovisión 2019, y con la resaca emocional y física que eso significa, nuestro compañero Tony Aguilar - comentarista del gran festival musical- ha sido capaz de respondernos a las preguntas que hoy nos hacemos todos.

Desde su visión de experto y tras la experiencia de dos años en el evento, estas son sus sensaciones y opiniones sobre lo ocurrido el sábado y lo que podría ocurrirnos en un futuro:



Es tu segundo año en Eurovisión, ¿cómo lo has vivido ahora?, ¿qué aprendiste del anterior y qué diferencias has sentido?

Lo he vuelto a vivir con mucha intensidad y pasión por la música que es lo que desborda Eurovisión. Este año, eso sí, sabiendo un poco más a dónde voy en cada momento y lo que tengo que hacer (risas). El primer año como novato desconoces muchas cosas, pero gracias a la experiencia este año ya estaba como pez en el agua. Aunque sigo siendo un novato al lado de gente que lleva tantísimos años como Víctor Escudero y Julia Varela, de los que aprendo cada día.

Aún así, hay cosas que sientes como nuevas: la ilusión de hablar a más de 7 millones de personas cuando Miki empezó a cantar. Eso es algo insuperable para los que amamos la comunicación y la música.

¿Qué crees que tenía Países Bajos para ganar y qué nos ha faltado a nosotros para quedar en la posición 22?

¿Quién tiene la fórmula del éxito? Desde luego las casas de apuestas no se alejaban mucho de la realidad. "Arcade" llevaba desde el principio reinando en las listas y cada vez que Duncan Laurence se subía al escenario aún conquistaba más. No sé si es autoconvencimiento de todos al seguir las listas y creer que esa es la mejor candidata o no. Lo único que sé es que, quizá no es la más comercial pero sí es una maravilla de canción. Desde el primer momento con esos coros angelicales a mí me pareció una preciosidad. Es una justa vencedora.

Pero hay mucha competencia: nosotros le dimos 12 puntos al tema de Italia cantado por Mahmood y creo que va a ser un exitazo en España, la sensibilidad con la que estaba interpretada la de Suecia también se merecía ganar.

A nosotros creo que nos ha faltado un poco de apoyo. Nos quedamos todos con cara de acelga cuando vimos que ni nuestros propios vecinos nos apoyaban. Cierto es que la interpretación de Miki ayer fue brillante, mejor que la del jury final del viernes y creo que en eso fallamos, sinceramente, porque eso nos penalizó en los jurados. De todas formas el televoto también se quedó corto, pensábamos que Europa entendería mejor el mensaje de la venda, pero parece que no lo acabaron de comprender.

¿Has hablado con Miki después del festival?

Sí, hablé con él en cuanto bajé de la cabina de comentaristas y nos dimos un súper abrazo. Estaba bien, animado y, aunque algo frustrado como es normal, seguía cantando "La venda" en el bus.

Puse en mis redes lo que opinaba y me lo agradeció. Creo que para él aquí empieza todo y es cuando hay que apoyar su carrera a tope.

Eres de lo mejor que me he encontrado en mi camino https://t.co/E122Imbw4m — Miki (@mikiot2018) 19 de mayo de 2019

He tenido la suerte de escuchar el que va a ser su siguiente single y solo puedo decir que lo vamos a pasar genial con sus temas.

Se ha criticado la actuación de Madonna para bien y para mal, ¿cómo la viste tú desde tu posición privilegiada?

Respirar el mismo aire que Madonna siempre impresiona (risas) tenerla tan cerca es alucinante. Vocalmente "Like a prayer" no estuvo excesivamente acertada. Tenemos tan impregnado en nuestro ADN ese estribillo que la escuchamos mentalmente tal y como se grabó en su día pero Madonna es Madonna. Es alucinante cómo se reinventa, la producción del futuro que muestra, cómo se mueve por el escenario... a mí me encanta. Lo pasé muy bien, hacía mucho tiempo que no estaba tan emocionado frente a una actuación.

¿Qué crees que tendríamos que llevar el año que viene para bajar del puesto 20...?

Estamos un poco cabreados con lo que ha pasado, la verdad, pero hay que esperar a que se pase el calentón. Sé que hay gente que ha estado en Eurovisión ya y tiene muchas ganas de volver. Hasta ahí puedo leer. Esa es mi opinión.