The Strokes, The Smashing Pumpkins, Rosalía o James Bay marcarán la diferencia en el Doctor Music Festival

Si creciste en los noventa con The Smashing Pumpkins y su visceral sonido, si viviste el indie rock de los 2000 y The Strokes te volaron la cabeza, si eres capaz de emocionarte con la sensibilidad de James Bay o te has rendido inevitablemente al talento de Rosalía, el Doctor Music es tu festival.

Apúntate las fechas porque los próximos 12, 13 y 14 de julio, el Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá uno de los festivales más excitantes de la península. Además de los artistas ya mencionados, Doctor Music Festival cuenta entre sus propuestas con The Chemical Brothers y su más que seguro electrificante directo, el envolvente y sofisticado pop de Christine and The Queens, el supergrupo The Good, The Bad & The Queen (formado por Damon Albarn, Paul Simonon de The Clash, Tony Allen y Simon Tong) o los incendiarios Greta Van Fleet como cabezas de cartel.

También muy esperadas son las actuaciones de los legendarios Primal Scream o los suecos Mando Diao, nos pondremos el antifaz para disfrutar del pop electrónico y futurista de Empire of The Sun y volveremos a estremecernos con el pop rock de Texas. Podremos ver en directo al cantautor escocés Tom Walker, que consiguió su primer número 1 en LOS40 con su éxito Leave a light on. El talento catalán tomará los escenarios del Doctor Music con las propuestas de grupos como Sopa de Cabra, La Pegatina, Els Catarres y Quimi Portet.

Entre las últimas confirmaciones del festival se encuentran nombres como James Murphy (conocido por su proyecto LCD Soundsystem), la banda londinense White Lies y el artista de trap Khea. Por otra parte, la organización del festival ha comunicado que el show de The Bizarre World of Frank Zappa ha tenido que cancelarse debido a problemas técnicos. La tecnología utilizada para el holograma es de ultimísima generación y precisa disponer del escenario todo el día para su correcto ajuste, cosa imposible en un contexto de festival, donde muchos grupos tienen que compartir escenario.

CONSULTA EL CARTEL POR DÍAS Y LOS HORARIOS DE CADA ACTUACIÓN

Entradas y abonos

Las entradas de día y abonos de dos o tres días ya están disponibles a través de la web oficial del festival a precios populares. El abono de día cuesta 62 euros, el de dos días 120 y el de tres 170 euros (gastos de distribución no incluidos). Todos estos pases incluyen acceso al Force Field, un escenario al aire libre con una programación específica de música electrónica.

Un escenario impresionante

Con una longitud de 162 metros, el escenario principal de Doctor Music Festival es el más grande montado en un festival o concierto en el sur de Europa. El diseño de esta estructura ha corrido a cargo de Ray Winkler, máximo responsable del estudio londinense Stufish Entertaiment Architects, que está detrás de montajes escénicos de giras mastodónticas como las de The Rolling Stones, U2, Metallica, AC/DC, Madonna, Beyonce & Jay Z o Muse, entre otros.

Recinto, cómo llegar y más

El Doctor Music Festival se celebrará en el Circuit de Barcelona - Catalunya (Montmeló), un emplazamiento internacionalmente conocido con unos excelentes equipamientos que ocupan una superficie de más de 600.000 metros cuadrados.

Puedes llegar al festival de muchas maneras, una de las más populares sería en tren (Renfe) desde Barcelona y Girona, pero el festival cuenta con una amplia zona de aparcamiento para quienes decidan ir en su propio vehículo. En bus: Doctor Music Festival y Sagalés ofrecen un servicio de ida y vuelta en autocar desde el centro de Barcelona hasta el Circuit de Barcelona-Catalunya.

En cuanto al alojamiento, la organización del ha habilitado zonas de camping, glamping y caravanning y ofrece más opciones en su web para adaptarse a todos los bolsillos.

Force Field, amor por la electrónica

Para los amantes de los beats, Doctor Music contará con una zona específica: Force Field, un escenario al aire libre con programación de música electrónica. El concepto ha sido creado e ideado por el dj y productor británico Damian Lazarus, responsable de exitosos festivales como Get Lost de Miami o Day Zero de Tulum, junto al estudio belga Criaturas.

Force Field será innovador espacio con una puesta en escena sorprendente y vanguardista y que contará con un imaginario visual especialmente diseñado para la ocasión. Una experiencia multisensorial a la que pondrán música artistas como Luciano, Jamie Jones, Black Coffee, Ricardo Villalobos, Satori (Live), Wizardry, Mathew Jonson, Francesca Lombardo, Audiojack, Âme, Dj Tennis o Magit Cacoon, además del propio Damian Lazarus, entre otros.