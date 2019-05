Lalo Ebratt: “Me siento muy identificado con Lola Índigo”

El nombre de Lalo Ebratt empieza a posicionarse dentro del mercado español. Este artista original de Colombia debutó en la industria a través Trápical Minds, una especie de cooperativa artística que quería instaurar en la industria un nuevo movimiento musical, movimiento que como bien dice el cantante se está expandiendo por todo el mundo como un virus.

"Estamos vomitando flow", ha confirmado Lalo Ebratt en LOS40 Global Show. "Estoy feliz porque la gente ha asimilado muy bien el movimiento Trápical Mind, a pesar de ser un movimiento raro".

Con Trápical Minds, Skinny Happy, Yera y Lalo Ebratt consiguieron despertar la curiosidad del público y ahora todos ellos son de sobra conocidos entre el público hispanohablante. En el caso de Lalo, el rapero se ha convertido en el hombre con el que todo el mundo quiere hacer un featuring. De hecho ya ha trabajado con figuras de la talla de Juanes, J Balvin y Sebastián Yatra.

Videoclip oficial de 'Déjate llevar'

"Con J Balvin hice el remix de Mocca [su primera canción en solitario] y fue una experiencia enorme para mi carrera musical. Catapultó la canción y me puso a soñar mucho más", ha dicho el cantante en el programa de LOS40. "Me ha invitado a soñar y he aprendido muchas cosas de él".

Pero ojo, porque Mocca solo ha sido el primer contacto entre estos dos intérpretes. Lalo Ebratt y J Balvin sacaran nuevo tema en junio, una canción que también contará con la colaboración de Reik: "Indeciso es un tema que hice con Nabález en España. Desde el principio sentí afinidad con la canción. Se la mostré a J Balvin y le encantó. Se la mostré a Reik y le mató".

El colombiano también ha hablado sobre Lola Índigo, con quien colabora en Maldición. "Esa canción tiene mucho flow. Estoy muy contento de colaborar con Lola Índigo, que es una artista que está dando mucho de qué hablar. Además me siento muy identificado con ella".

Si quieres ver la entrevista completa de Lalo Ebratt en LOS40 Global Show…¡dale al play!