Todos los detalles, en el vídeo resumen

Esta semana, Bebe Rexha, David Guetta y J Balvin reinan en la lista de LOS40 por tercera semana (no consecutiva) con Say my name. Solo hay tres canciones actualmente en el chart que hayan logrado la primera posición tres veces, y esta es una de ellas. Además, es de justicia aplaudir especialmente a J Balvin, que ha situado dos temas entre los cinco primeros: en el #5 está Con altura, el single que ha grabado junto a Rosalía. Pero no han sido los únicos protagonistas de la semana.

Otro de los temas que ha sido tres veces número uno es Lo siento, de Beret, artista al que no pueden irle mejor las cosas en la lista. Por un lado, Lo siento sigue ostentando el récord de permanencia, después de 36 semanas con nosotros (ahora en el #29). Por otro, su nueva canción, Te echo de menos, se ha convertido en la subida más fuerte tras escalar del tirón seis posiciones y quedars en el #22. Fenomenal momento para este músico sevillano, que nos regaló muestras de su gran talento en el reciente concierto LOS40 Stage y su participación en LOS40 Primavera Pop.

Este pasado sábado asistimos a otro momento emocionante: el regreso a la lista de Amaral. Eva Amaral y Juan Aguirre integran, desde hace años, una de las formaciones más exitosas del pop-rock español, como prueba su currículum en LOS40: ocho canciones suyas han sido número uno durante un total de 19 semanas. El dúo ha vuelto con fuerza con Mares igual que tú, que veremos si sigue el mismo camino. De momento, es la entrada más fuerte de la semana (y única), al situarse directamente en el #34. En el vídeo de la parte superior, te ampliamos toda esta información.